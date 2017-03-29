減持台塑、鴻海？勞動基金：不排除
2017-03-29 11:17
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動基金總規模高達3兆元，是國內最大機構投資人，幾乎列名國內主要股票上市公司大股東，其中包括去年在越南汙染環境被重罰的台塑，還有涉嫌影響勞工權益的鴻海；勞動基金運用局局長蔡豐清今早在立法院備詢時說，如果違反企業社會責任，不排除降低持股。
立委林靜儀今天在立法院社福及衛環委員會質詢時問到，勞動基金去年簽署「機構投資人盡責治理守則」遵循聲明，應該在投資時重視企業社會責任，過去投資國內股市選擇公司治理很好的企業，但像台塑去年爆發越南河靜鋼鐵廠汙染事件被越南政府重罰161億元，明顯違反環境保護，而鴻海集團去年6月公開說員工加班不用加班費被罰，勞動基金是拿勞工的錢累積而來，去投資這樣的公司是否洽當？
蔡豐清說，勞動基金依照國際趨勢考慮「環境、社會與公司治理」等面相，去年勞動基金共參與379家次公司股東會投票，也參與被投資公司的投資法人說明會209家次，了解公司營運狀況，此外，親自出席公司股東會有52家次，針對企業社會責任（CSR）議題，去年發函給被投資公司55家次，提醒要足額提撥舊制勞工退休金的準備金、要進用身心障礙者，有些公司未達到標準要編製社會責任報告書做參考。
他強調，這些都是台灣證券交易所公布公司治理做得最好的公司，台塑被越南罰款是否影響公司營運獲利還要再查閱相關資料，但目前並未損及基金投資權益，同仁有提及是否要降低持股，基金運用局會時時注意這些公司的動態，如果覺得公司在環境、社會等方面做得不好，必要時可以降低持股，會評估，但「不會對外講」。
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