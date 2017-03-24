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越南廠火災 光隆：不影響客戶交期

2017-03-24  17:08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕專門生產羽絨、寢具的台灣光隆（8916）越南子公司於越南南部芹苴市茶碌工業區（Tra Noc）的廠房，昨日發生大火，光隆表示：已做緊急調度，不影響客戶交期，廠房、設備、原料都有足額保險，應能獲得理賠，讓損失減低。

光隆發言人李宗恆經理指出，昨日從車間起火，後來延燒到倉庫、產線，該區製作家紡產品，現在將產線移到附近的成衣廠房空著的二樓，生產排程照舊，還要重新購料與重建，影響只會是短期。所幸現在是淡季，羽絨原料將由台灣中壢廠與中國崑山廠支援。

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  • 光隆董座詹賀博。（資料照，記者陳柔蓁攝）

    光隆董座詹賀博。（資料照，記者陳柔蓁攝）

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