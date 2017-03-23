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侵犯商標權 中國汽車廠商告德國賓士

2017-03-23  20:01

〔記者盧永山／台北報導〕中國奇瑞汽車日前向中國商標局提告，指德國賓士汽車去年推出的電動汽車使用EQ之名，侵犯其商標權，此舉可能給賓士汽車進攻中國市場埋下路障。中國是全球最大的電動汽車市場。

奇瑞汽車發言人表示，該公司推出的雙門電動汽車使用EQ之名已經長達2年之久，希望中國商標局能禁止賓士汽車在中國使用這個名稱。

賓士汽車去年展示即將問世的電動汽車概念車，強調該公司將在2020年底前於德國生產這款EQ車。賓士汽車去年稍後也指出，可能在中國生產EQ車，但未說明確切時間。

若中國商標局做出有利奇瑞汽車的裁定，將對賓士汽車前進中國市場給予嚴重打擊。中國政府為了整頓空汙，大力推廣電動汽車，使得中國市場販賣的電動汽車，比世界其餘國家的總和還多。

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  • 中國奇瑞汽車日前提告，指德國賓士汽車去年推出的電動汽車使用EQ之名，侵犯其商標權，此舉可能給賓士汽車進攻中國市場埋下路障。圖為奇瑞汽車所發表的概念車。（路透）

    中國奇瑞汽車日前提告，指德國賓士汽車去年推出的電動汽車使用EQ之名，侵犯其商標權，此舉可能給賓士汽車進攻中國市場埋下路障。圖為奇瑞汽車所發表的概念車。（路透）

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標題：侵犯商標權 中國汽車廠商告德國賓士


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