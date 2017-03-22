承諾半年停審礦權展延 亞泥仍偷渡成功
〔記者黃佩君／台北報導〕現行礦業法陳舊且給予礦業過大特權，民進黨經委會召委高志鵬20日開會檢討，並通過提案要求經濟部半年內暫停核可礦權展延，避免礦業法修法前業者闖關偷渡。但今天卻爆出亞泥早就展延20年過關，並以含春節3.5個月的史上最速通過。高志鵬表示，對經部混水摸魚感到不能接受；民進黨立委林淑芬也痛批礦務局根本是虛與委蛇，「知道法律有問題要修了，就趕快讓徐旭東通過」，要求應撤銷許可。
礦業法多年未修，民進黨立委管碧玲指出存在5大「曠」業問題，不僅礦務局組職無力，條文更是「霸王特權、體貼財團」，不但過於陳舊，而且根本無任何罰則。
管碧玲指出，礦業法過度保護礦業利益，亟需大修，第31條、第47條被指違霸王條款已久，第53條竟然還准海上礦業免繳礦業權費，各種礦業更能以其營業稅或礦產權利金，「照額核減」礦業權費，使國家礦業權費收益長期少得離譜。
此外，業者只需使用礦區後再實施水土保持計畫，即使不遵守也無罰則可處罰。而礦業法第27條雖有排除可設定礦業權區域，卻處處有後門，過度傾向保護礦業利益。
高志鵬20日召開經委會檢討礦業法，會中通過「經濟部半年內暫停核可礦權展延」的臨時提案，避免修法前業者搶偷渡，在修法前獲得長達20年的礦權展延。
但儘管如此，礦務局卻早在赴立院報告前，於14日火速通過亞泥在花蓮縣新城、秀林鄉高達399公頃的大理石礦權展延20年。
林淑芬今赴經委會痛批，表示其他展延案至少18個月才審完，亞泥此案卻以含春節3.5個月的「史上最快速度」審完，且20日在經委會審查時，經濟部還不承認已通過此案，根本是虛與尾蛇，耍弄立委。
林淑芬說，這根本就是「知道這個法有問題要修了，就趕快讓徐旭東通過，不要被規範到」。她痛批，經濟部20日在立法院「忘了告訴立委亞泥管不到了，通過了，已經展延了」，這根本是耍弄立委、藐視國會，若每個官員在立院都是這樣回答，國會還有威嚴嗎？法律還能監督嗎？
她也當場表示要求經濟部長及政委張景森，若對展延許可沒有撤銷、也沒有任何作為，她及環團絕不會如此善罷。她強調這並非是反水泥業，但唯一要求是新礦業法通過後放進來審議，不要偷渡適用屢遭批評的舊法。
召委高志鵬批評，希望經濟部上緊發條，「若各種報告案都是混過今天就好，明天再說」，這樣只會加強立法院監督的力度。
經濟部長李世光說，法規部分經濟部會重新檢視。他指出，依法經濟部仍可以邀請相關單位在礦區現地做會勘與檢視，如果有違反公益的情況是，仍然可以罰鍰或廢止礦權。
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標題：承諾半年停審礦權展延 亞泥仍偷渡成功
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