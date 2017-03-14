避肥咖台商返台掃豪宅？被吐槽：中國錢根本匯不出來

傳台商避中國肥咖條款，返台置產，遭到吐槽。圖為高雄景觀豪宅示意圖。（資料照，者林耀文攝）

2017-03-14 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕神秘台商返台掃豪宅？房產市場現「大戶掃貨潮」？這些話題一再被熱炒，資金來源都指向中國肥咖條款的躲避資金，但有媒體報導吐槽，其實只是業者的宣傳而已，中國嚴控資金出走，不少台商連錢都匯出不來而大為苦惱，那來的資金掃豪宅？

《好房網》報導，中國在去年10月頒布非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查辦法，就是被稱為中國版的「肥咖條款」，包括台商、外資等銀行帳戶超過600萬人民幣的個人及機構帳戶，都遭到調查，從11月開始，企業500萬美元以上資金匯出都要逐案審批，個人只有每年5萬美元的換匯額度。

就是嚴格的外匯管制，使得台商坐困愁城，諸多跨國企業如BMW中國區公司就無法將利潤匯出，也有台商連操作銀聯卡要跨行提款一直失敗，最後台商只能大量找人頭，採取小額分散方式匯款出中國。

報導指出，從去年底房產市場就一再以台商返台避肥咖條款的消息，做為炒熱豪宅市場的主軸，其實「破綻百出」。先是央行總裁彭淮南回應「熱錢沒流到房地產」；中國又高度管匯，根本沒有錢買豪宅，而這波豪宅「小陽春」，最大可能性是建商降價帶來的一波小小的交易量。