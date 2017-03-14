避肥咖台商返台掃豪宅？被吐槽：中國錢根本匯不出來
2017-03-14 08:11
傳台商避中國肥咖條款，返台置產，遭到吐槽。圖為高雄景觀豪宅示意圖。（資料照，者林耀文攝）
〔即時新聞／綜合報導〕神秘台商返台掃豪宅？房產市場現「大戶掃貨潮」？這些話題一再被熱炒，資金來源都指向中國肥咖條款的躲避資金，但有媒體報導吐槽，其實只是業者的宣傳而已，中國嚴控資金出走，不少台商連錢都匯出不來而大為苦惱，那來的資金掃豪宅？
《好房網》報導，中國在去年10月頒布非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查辦法，就是被稱為中國版的「肥咖條款」，包括台商、外資等銀行帳戶超過600萬人民幣的個人及機構帳戶，都遭到調查，從11月開始，企業500萬美元以上資金匯出都要逐案審批，個人只有每年5萬美元的換匯額度。
就是嚴格的外匯管制，使得台商坐困愁城，諸多跨國企業如BMW中國區公司就無法將利潤匯出，也有台商連操作銀聯卡要跨行提款一直失敗，最後台商只能大量找人頭，採取小額分散方式匯款出中國。
報導指出，從去年底房產市場就一再以台商返台避肥咖條款的消息，做為炒熱豪宅市場的主軸，其實「破綻百出」。先是央行總裁彭淮南回應「熱錢沒流到房地產」；中國又高度管匯，根本沒有錢買豪宅，而這波豪宅「小陽春」，最大可能性是建商降價帶來的一波小小的交易量。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 台北》敦化國小食物中毒 仙人掌桿菌惹禍
- 5萬鄉親旅居桃園 馬祖高中跨海招生
- 「死鬼CP」魅力合體 李棟旭淚謝恩人孔劉
- 80歲老牌影星健檢沒紅字 不老秘訣全靠「忘記」
- 自由廣場》從法國「斷線權」談起
- 農田鹽化 彰縣府要求懲罰性補償
- 〈生活大補帖〉為善大聲說 大家一起來
- 中央一例一休 南投研議不實施
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 郭建宏節流救華視 舊菜重炒先省858萬
- 自由談》柯P若是共諜「也蠻正常的」？
- 〈愛情隨堂考〉發現情人背叛 你會報復嗎?
- 陸橋鋪磁磚 基隆議長：天雨路更滑
- 經典賽》少年重砲當家 這一隊最愛甩大棒（影音）
- 生活零廢棄 埔里青農推共租機具
- 核廠除役經費暴增千億 電價恐漲1成
- 八卦山拚觀光 幫大客車找車位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Anti-spying bill backed on China fears
- NBA》爭MVP 哈登大三元氣走詹姆斯
- 03/14 各報重點新聞一覽
- 台灣鯛外銷價跌 漁民盼輔導休養
- 酒駕撞死人叫兒頂 開大7 還貪死者600元
- 〈愛情軍師團〉偏心情人 我要吃醋了
- 未否認可能轉戰北市 傅崐萁︰別給柯壓力
- 好巧？ 冰球聯賽中韓大戰 南韓球員遭壓地暴揍
- 三線一警官酒駕 被抓悄悄說「自己人」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Prosecutors appeal against murderer’s sentence of death
- NBA》豪哥關鍵三分球 「籃」阻主場16連敗
- 測速照相取締 龜山東萬壽路再奪冠
- 屏科大商圈工讀薪苦 勞檢8成5違法
- 反制共諜 立委推反滲透法
- 經典賽》旅日也很神 12球員各自「經」彩
- 李元簇治喪 總統特派陳建仁等12人任治喪大員
- 經典賽》打者國際賽大躍進 王溢正：投手也要力求進步
- 台鐵換隔音牆夜間施工 民眾怨噪音
- 李榮浩演戲被刁睜開眼 暴血管粗口回嗆導演
- 平鎮、新屋觀音、復興4農會 三巨頭改選
- 英國下議院否決2修訂案 脫歐案再送回上議院
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：避肥咖台商返台掃豪宅？被吐槽：中國錢根本匯不出來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分