推動金融科技 金管會今視察國銀數位分行
2017-03-08 19:51
金管會副主委鄭貞茂（右）與銀行局長王儷娟（中）今天視察3家銀行的數位分行。圖為第一銀行。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會明天將赴立法院報告「金融科技創新對金融機構的影響」，而金管會也在今天下午，由金管會副主委鄭貞茂與銀行局長王儷娟等人，視察3家本國銀行之數位分行，並與業者交換意見。
面對國內金融科技發展，金管會官員表示，本國銀行在面臨的挑戰部分，包括：創新科技所衍生客戶對實體據點使用度降低、金融從業人員轉型問題、既有經營思維可能導致資訊科技運用及研發創新能力未能有效轉化調整等問題。
金管會強調，金融科技發展是必然趨勢，不過，在數位化趨勢下，傳統實體分支機構角色將轉型為支援性功能；為減少對銀行業現有員工之衝擊，維護員工權益，因此，已經函令各金融機構，必須在2016至2018年度分派盈餘時，將稅後盈餘的0.5%~1%區間內、提列特別盈餘公積，以供員工教育訓練、轉職或安置之用。
為鼓勵金融業發展金融科技創新，金管會指出，將在兼顧金融體系永續發展、金融市場秩序及保障消費者權益，持續推動相關措施，以鼓勵金融業者運用科技掌握機會。
鄭貞茂一行人，今天分別參觀3家本國銀行的數位分行，包括：公股的第一銀行、外商銀的渣打銀行與民營的中國信託；今天除了聽取業者簡報，及相關政策意見交換，還實際體驗該銀行所提供的數位金融服務。
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