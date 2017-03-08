台灣科技產業下個強棒？ 陳良基：人工智慧

2017-03-08 14:24

〔記者陳炳宏／台北報導〕科技部部長陳良基今天表示，台灣的下一個代表性科技產業，將是「人工智慧」。

陳良基今天到立法院教育文化委員會報告科技部業務並備詢，立委質詢時指出，台灣科技人才培育似乎出現斷層，張忠謀後似乎沒有看到科技業有明顯代表性科技人才，那半導體產業後，下一個代表性科技產業是什麼？陳良基表示是「人工智慧」。

陳良基受訪時指出，最近無人車、AlphaGo，人工智慧已經打敗人腦，目前許多自動控制的裝置、自動駕駛車等，都需要人工智慧化，背後需要很強的人工智慧協助，台灣在物聯網相關科技能夠掌握的核心就是人工智慧，目前已經規劃發展計畫，希望可以結合人才培育，成為全球重要的研究基地。

陳良基表示，當務之急是如何讓台灣變成一個國際尖端人才願意來的環境，優秀人才會跟優秀人才聚集，希望透過這樣聚集型態，讓全世界對做人工智慧（AI）有興趣的人才，會覺得來台灣既可以跟厲害的人才聚集在一起，又可以配合亞洲矽谷計畫的物聯網實驗場域做練習，加上台灣原本在整合產品雛形製造能力就較強，這樣的環境建置後，對人才的吸引才會有力道，也才能刺激國內研究團隊。

陳良基說，物聯網（IoT）背後一定要做的大數據巨量分析，也就是需借重人工智慧的分析，科技部將會以核心科技能量來做考量。

至於最近由於降雨情形不佳，部分地區進入二階限水，立委擔心新竹科學園區會不會受影響，如果進入三階限水時，科技部要如何因應？陳良基表示，新竹科學園區主要是由寶山水庫供水，如果寶山水庫不足以支應時，短期因應措施將是從石門水庫、翡翠水庫調撥，不過目前尚無園區反映缺水問題。