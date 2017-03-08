台灣科技產業下個強棒？ 陳良基：人工智慧
2017-03-08 14:24
〔記者陳炳宏／台北報導〕科技部部長陳良基今天表示，台灣的下一個代表性科技產業，將是「人工智慧」。
陳良基今天到立法院教育文化委員會報告科技部業務並備詢，立委質詢時指出，台灣科技人才培育似乎出現斷層，張忠謀後似乎沒有看到科技業有明顯代表性科技人才，那半導體產業後，下一個代表性科技產業是什麼？陳良基表示是「人工智慧」。
陳良基受訪時指出，最近無人車、AlphaGo，人工智慧已經打敗人腦，目前許多自動控制的裝置、自動駕駛車等，都需要人工智慧化，背後需要很強的人工智慧協助，台灣在物聯網相關科技能夠掌握的核心就是人工智慧，目前已經規劃發展計畫，希望可以結合人才培育，成為全球重要的研究基地。
陳良基表示，當務之急是如何讓台灣變成一個國際尖端人才願意來的環境，優秀人才會跟優秀人才聚集，希望透過這樣聚集型態，讓全世界對做人工智慧（AI）有興趣的人才，會覺得來台灣既可以跟厲害的人才聚集在一起，又可以配合亞洲矽谷計畫的物聯網實驗場域做練習，加上台灣原本在整合產品雛形製造能力就較強，這樣的環境建置後，對人才的吸引才會有力道，也才能刺激國內研究團隊。
陳良基說，物聯網（IoT）背後一定要做的大數據巨量分析，也就是需借重人工智慧的分析，科技部將會以核心科技能量來做考量。
至於最近由於降雨情形不佳，部分地區進入二階限水，立委擔心新竹科學園區會不會受影響，如果進入三階限水時，科技部要如何因應？陳良基表示，新竹科學園區主要是由寶山水庫供水，如果寶山水庫不足以支應時，短期因應措施將是從石門水庫、翡翠水庫調撥，不過目前尚無園區反映缺水問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 「外資圈第一美女」邱慧平 超高年薪曝光
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 台股開盤上漲6.19點 報9744.26點
- 三大法人買超17億 外資買超12億
- 公開信呼籲︰賣假貨仿酒駕關7天 馬雲遭酸 要天天坐牢
網友回應
熱門新聞
- 菊姐怒了！傳總統官邸宴重砲轟黨中央
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 經典賽》美國首戰哥倫比亞 亞契擔綱先發
- 互祭離境禁令 大馬再包圍北韓使館
- 做賊喊捉賊！警拆穿慣竊認栽
- 離奇！他開車撞機車騎士 墜橋翻覆慘死
- 瞞過緝毒犬... 瞞不過警探 上億安毒查扣
- 台灣隊4大致命時刻
- 補充保費280萬 北市包租公再登繳納王
- 媽祖神蹟？北港媽祖婆與白沙屯媽祖婆「手牽手」
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 新南向再出擊 菲律賓校長團33人來訪
- 〈旅遊的滋味〉羚羊峽谷絕世美景
- 維基解密大爆料 揭發CIA秘密駭客行動
- 急性心包膜炎 症狀似感冒別輕忽
- 阿伯要買點數 「小7」機警阻詐
- 醫病》「每週7次自己來，不夠硬」 18歲兒被母帶著看醫生
- 小提琴家陳銳 琴會原民童
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 一例一休影響工程？ 工程會：工期、成本有調整
- 創百年紀錄！今年冬天低於12度只有4天
- 經典賽》台灣拿什麼與荷拚？大聯盟官網：林智勝、高國輝
- PIKO太郎唱進武道館 五木寬助陣
- 大專師年改砍月退 教團憂加速台灣高教人才流失
- 與夫訣別 買凶殺自己 詐保落空 為愛枉死
- 經典賽》面對冠軍小熊 義大利熱身賽轟逆轉砲贏球
- 首爾經典傳真／韓媒輸球冷處理 反映韓職生態
- 新北平均地權基金取消使用上限 議員憂
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 美國驚傳火車撞巴士 造成至少4死35傷
- 怕坐牢鬧自殺 吞3鑰反肚痛 求送醫
- 「狗掌櫃」招福氣 彩券行3度中頭獎
- 偽藥風波延燒 兩藥廠受波及忙澄清
- 永采烘焙坊被爆是大違建！中市府列管排拆
- 鏗鏘集》大學失道
- 經典賽》日本隊金手套神守備 讓日網友大讚「忍者」（影音）
- 寶兒斷開嘎嘎 深夜約會SpeXial Teddy兩小時
- 今年冬季均溫19.6度 史上最暖
- 新科影帝涉數樁性醜聞 他終於打破沉默回應了...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣科技產業下個強棒？ 陳良基：人工智慧
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分