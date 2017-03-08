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金管會：台股大戶回來了 近3個月帶回逾千億元量能

2017-03-08  10:20

〔記者王孟倫／台北報導〕台股成交量增，大戶回來了！金管會主委李瑞倉今天在立法院表示，台股近日量能又轉為低迷不濟，主要與外資法人觀望有關，不過，他強調，好消息是大戶回來了，最近一季台股大戶及中實戶的人數，及投入股市的金額都有增加。

立院財政委員會今天邀請金管會進行業務報告，立委盧秀燕詢問有關國際財經可能出現的黑天鵝及對台股影響？李瑞倉回應，近期大戶（大額自然交易人）的戶數增加，對台股交易量增加及市場信心，將有很大助益。

李瑞倉強調，從台股近期動向來看，內資對台股信心是增加中，持股比重逐漸攀升，反而外資持股有減少。

根據金管會資料統計，因為3月數字尚未出爐，若以去年12月到今年2月來看，季交易量「逾5億元」的大戶已經增加47人，季交易量「1億到5億元」之間的投資人也增加215人，「1億元以上」的投資人增加308戶，3者合計共增加570戶。

換言之，若以大戶及中實戶的交易量來看，推估近3個月可為台股，帶來超過1000億元的台股交易量。

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  • 金管會主委李瑞倉表示，大戶人數明顯增加回籠，對台股市場有很大助益。（記者王孟倫攝）

    金管會主委李瑞倉表示，大戶人數明顯增加回籠，對台股市場有很大助益。（記者王孟倫攝）

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