台積電由誰接班？ 張忠謀說是這2人

2017-03-02 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕台積電的接班問題是外界長期關注的問題，董事長張忠謀今在出席活動的會後提及，之前就說過接班的是2個人，就是台積電2位總經理暨共同執行長劉德音與魏哲家。

張忠謀今出席美國博通Broadcom共同創辦人亨利·山繆利（Henry Samueli）獲頒交通大學名譽博士學位的典禮。據《中央社》報導指出，張忠謀是在會後受訪時，針對接班問題做出上述回應。

報導提到，針對東芝分拆儲存及電子裝置解決方案事業，並考慮釋出東芝半導體股份，張忠謀則表示有在觀察。