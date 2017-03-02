| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

台積電由誰接班？ 張忠謀說是這2人

2017-03-02  22:48

〔即時新聞／綜合報導〕台積電的接班問題是外界長期關注的問題，董事長張忠謀今在出席活動的會後提及，之前就說過接班的是2個人，就是台積電2位總經理暨共同執行長劉德音與魏哲家。

張忠謀今出席美國博通Broadcom共同創辦人亨利·山繆利（Henry Samueli）獲頒交通大學名譽博士學位的典禮。據《中央社》報導指出，張忠謀是在會後受訪時，針對接班問題做出上述回應。

報導提到，針對東芝分拆儲存及電子裝置解決方案事業，並考慮釋出東芝半導體股份，張忠謀則表示有在觀察。

廣告
  • 圖為台積電董事長張忠謀（左）。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為台積電董事長張忠謀（左）。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 圖為台積電共同執行長劉德音。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為台積電共同執行長劉德音。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 圖為台積電共同執行長魏哲家。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為台積電共同執行長魏哲家。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉德音 台積電 張忠謀 魏哲家
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥蒜椒鹽蝦
紅通通✧番茄牛肉丸
電鍋菜✧絞肉蒸豆腐
洗米水可以除油垢？
轉寄

標題：台積電由誰接班？ 張忠謀說是這2人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.