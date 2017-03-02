川普貿易政策議程文件 續關注台灣美牛豬開放
〔記者黃佩君／台北報導〕美國貿易代表署公布川普送交國會的2017貿易政策議程，除聲明避免WTO削弱美國貿易利益外，其中關於去年的報告也再度關切台灣進口美牛豬議題。
美國總統依法須於每年3月1日向國會提交關於貿易政策之報告，目前美國貿易代表署已將「總統2017年貿易政策」報告公布於網站上。報告中強調美國不會完全遵守WTO裁決、且將削弱WTO對美國的影響力，此一宣稱引發軒然大波。
然而儘管川普宣稱挑戰WTO，卻仍允透過雙邊談判來達到美國貿易政策目標，也可能引發新一波「義大利麵碗」效應。
經濟部貿易局表示，川普貿易政策議程強調將透過貿易政策維護國家主權、嚴格執行美國貿易法、使用各種工具促使其他國家開放市場，以及針對關鍵市場洽簽新的或更好的貿易協定。
而該議程也羅列美國貿易政策重要目標，其中包括確保美國勞工及企業在全球市場競爭中享有公平機會；排除影響美國出口、特別是農產品出口的不公平貿易障礙；確保美國的智慧財產權獲得充分保障；嚴格執行美貿易法，避免國內市場遭到傾銷或補貼之進口產品扭曲；避免其他國家或國際組織（如WTO）削弱美國在各項貿易協定可獲致之利益等。
而該議程所附的2016年年度報告，也回顧台美經貿關係，說明去年TIFA（台美貿易暨投資架構協定會議）進展及美方關切貿易議題。
報告中也再度提到美國關切牛豬及稻米進口議題，強調美方持續對台農業政策未符合科學基礎表達高度關切，項目包括台灣禁止含萊克多巴胺之美國豬肉與部分牛肉產品進口，以及持續限制美牛雜進口等。其他美方關切農業議題包括我稻米採購體制、對農業生技產品設限及有機產品認證等。
此外，報告也提到美方將持續關注我著作權修法等智慧財產權議題、藥品及醫材價格之透明化及可預期性議題，並透過TIFA工作小組處理投資及技術性貿易障礙等議題。
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標題：川普貿易政策議程文件 續關注台灣美牛豬開放
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