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跟林全互換職位？ 彭淮南：不可能

2017-03-02  10:24

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南這屆任期即將於明年2月25日屆滿，國民黨立委賴士葆詢問，行政院長林全被點名是下任央行總裁的人選之一，那彼此職位互換如何？對此，彭堅決強調：「不可能」。

彭淮南今赴立法院財政委員會進行業務報告並重申，「央行總裁是我最後一項公職」。

對於明年這屆央行總裁任期屆滿，彭淮南指出，「我到最後一天仍會全力以赴」。

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  • 彭淮南（見圖）今赴立法院財政委員會進行業務報告並重申，「央行總裁是我最後一項公職」。（資料照，記者陳志曲攝）

    彭淮南（見圖）今赴立法院財政委員會進行業務報告並重申，「央行總裁是我最後一項公職」。（資料照，記者陳志曲攝）

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