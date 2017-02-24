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台紙案新進展 簡鴻文確定3月底辭董座

2017-02-24  17:38

［記者吳佳蓉／台北報導］台紙經營權之爭出現新進展，據了解，台紙董事長簡鴻文今日稍早已向財政部遞交承諾書，將於3月31日前辭去台紙董座，並退出家族企業，以保住兆豐證券董事長一職；財政部將待簡履行承諾、正式卸任台紙董座後，核准其於兆豐證券的延任案。

財政部今接獲兆豐金官股代表回報，簡鴻文承諾，將在3月底辭去台紙董事長職務，財政部同時也要求，在離職前，簡不可再做出任何可能造成爭議的行為。據指出，簡願意在台紙董座職務上作出退讓，為了是保住另一個身分，也就是兆豐證券董事長職務。

簡鴻文於兆豐證券董事長的官派任期至2018年10月，但卡在公股行庫董座不可逾65歲的天條，今年2月28日即將滿65歲的簡，若要延任，必須由財部提出延任案，因台紙經營權之爭越演越烈，引發是否應讓其延任的疑慮。

據表示，如今簡鴻文允諾辭去台紙董座職務，並遵守財政部不再起爭議的要求，財政部將於簡正式於3月底去職台紙董座後，提出其兆豐證券董座延任案。

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  • 台紙董座、總座經營權之爭出現新進展，台紙董事長簡鴻文（見圖）稍早已向財政部遞交承諾書，將於3月31日前辭去台紙董座。（資料照，記者廖振輝攝）

    台紙董座、總座經營權之爭出現新進展，台紙董事長簡鴻文（見圖）稍早已向財政部遞交承諾書，將於3月31日前辭去台紙董座。（資料照，記者廖振輝攝）

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