台紙風暴 學者：突顯公司法修法迫切
〔記者黃佩君／台北報導〕台紙風暴越演越烈，下月將舉辦2場股東會，委託書爭奪戰已提前開打。公司法修法學者今表示，台紙案亂象是因台灣公司法設計「獨步全球」，但功能完全失敗，例如僅限董事長可召開董事會，使所有紛爭都要訴諸股東，造成股價動盪及龐大社會成本，應儘速全面翻修。
總統蔡英文去年底宣示將進行公司法全盤修正。日前台紙爆發經營權紛爭，「連續劇」仍未結束，3月將召開兩場股東會一決勝負，委託書前哨戰已開打。
公司法全盤修正修法委員會副主委、政大法學院教授方嘉麟表示，台紙案正凸顯台灣公司法需全盤修正，包括部分「獨步全球」設計相當不合理，例如僅有董事長可召開董事會，使紛爭無法在董事會內就解決，一定要外溢到股東會，「不但無法解決問題，還使問題擴大」。
台紙案肇因於公司內前兩大股東余派、簡派分別持股26%、14%，各掌握7席董事中的4席與2席；而兩者因處分公司不動產發生重大歧見。余派欲在董事會解任簡鴻文董事長職務，簡則依據目前公司法規定，拒絕以董事長身份召開董事會。
而後雙方過招，簡派以先解任後「改派」監察人宋正一，不但卡住余派召開臨股會資格，更率先宣佈下月30日開會全面改選董監；余派也不甘示弱將於下月12日開會，演變成一個月內連開兩場股東會的特殊現象。
方嘉麟說，現行公司法對董事長不願開會沒有任何辦法，一但公司有紛爭，就必須訴諸股東，造成股價波動及人心不安；目前全面修法版本要求改為過半數董事即可召開董事會，可避免董事長專擅不開會，引發公司經營危機。
她也強調，現行公司法也規定只須一名監察人即可召開股東會，導致台紙「一月兩會」，這也是台灣獨有現象；其他監察人制的國家，都規定需兩個以上監察人決定是否召開股東會，台制顯然權力過大。新版修法要求限縮監察人召開股東會權限，也可避免台紙亂象重演。
修法委員、台大法律學院院長曾宛如則指出，新版修法也要求公司設置「公司秘書」，以掌握股東會、董事會等所有公司重要事務流程，並協助公司進行法遵。若有此制度，公司秘書根本不可能同意台紙一月兩會，「除非他拿自己的專業開玩笑」。
方嘉麟則說，目前公司法強制以累積投票制讓派系共治，但造成紛爭無法在董事會解決。曾宛如指出，新版修法建議股東會在制定章程時可選擇「累積投票制」或「全額連記法」擇一，由公司股東會決定董事席次由贏者全拿或派系共治，不應以公司法加以限制。
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