官學推數位印花 培訓科技紡織專才月入10萬
勞動部桃竹苗分署與台北科技大學合作，推動「科技紡織產業人才培訓據點」啟動，要跟產業合作推動數位印花技術的人才培訓，預計幫300名以上的失業人訓練。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕紡織業已從傳統網版印花走向最新的「數位印花」，台灣紡織業也前進美國設廠，產業前景看好，勞動部與台北科技大學也看準未來的人才培育，今天成立科技紡織產業技術人才培訓據點，要訓練失業者學會「快時尚」設計，幫自己加薪，甚至成為月入10萬元的專精者。
北科大表示，科技紡織業已成台灣全球經貿布局的焦點產業，而紡織從傳統一層層的網版印花，走向節能、低汙染、打樣快的數位印花，不只是國際服飾品牌ZARA的首選製程，也是新興文創、客製化商品的專業技術。
北科大科技紡織產業人才桃園培訓中心計畫主持人葉宗倫說，今年3月將先開辦「紡織數位印花設計師專業技術班」、「潮物商品設計師養成班」，各招訓30人，課程2個月將包含180小時學術課程，另有引導設計、技術製成、設計商品化實作、眾籌營運財稅實務、國際數位行銷與會展市場企劃等培訓。
葉宗倫強調，「學生的作品，就會是將來求職的最好履歷！」而該計畫首次開班名額有限，並由政府補助8成學費，對紡織有興趣，在待業或轉職中的民眾皆可報名，相信訓練後平均薪資可加5千元到1萬元。
勞動部桃竹苗分署訓練推廣科科長胡伯堯說，傳統紡織毛利低，而數位印花具有生產成本低的特質，很多人都能跨過門檻，比的就是設計，該計畫就是鎖定失業層，預計培育300名相關數位人才，幫台灣紡織業注入新血。
該計畫督導陳淑惠說，國內傳統紡織廠想轉型，但花數百萬、數千萬元購買新數位印花機器，卻發現沒有人會使用，相關產業人才缺口達數百名，而將成立的專班目前分2部分，其中專業技術班可訓練人才成員全方面數位印花專家，月收入可上看10萬元；另1個養成班則是培訓基礎人才，學成後即具備創客能力。
紡織數位印花技術委員會主席葉寶鴻說，台灣數位印花墨水技術具備國際水準，相關領域成爆炸性成長，數位印花墨水產值超過數十億元，其成品產值更超過千億元，應用規模在台灣逐漸擴大，上游到下游的整體發展成長可期，未來將會推動技術士證照，培育紡織數位印花設計師、製造、行銷業務人員等。
數位印花技術蓬勃發展，相比傳統網版印花，數位印花具有打樣快、節能、無汙染的優勢，而且不限材質軟印，無所不印，已成為新興文創的首選。（記者吳柏軒攝）
數位印花不限紡織業，包含馬克杯等機器，都能列為數位印花領域，也是年輕人文創的首選技術。（記者吳柏軒攝）
數位印花機具有打印快、節能與低汙染的特色，被台灣紡織業鎖定，將推動未來產業發展。（記者吳柏軒攝）
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標題：官學推數位印花 培訓科技紡織專才月入10萬
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