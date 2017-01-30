| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

美股跌幅持續擴大 道瓊跌破兩萬點

2017-01-30  23:07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕受美國總統川普限制移民政策影響，週一除春節期間休市的股市以外，全球股市下跌，美股週一開盤後，三大指數開低後跌幅持續擴大，道瓊工業指數跌破兩萬點關口。

週一美股開盤後，三大指數走低，顯示投資人對川普移民管制政策缺乏信心，道瓊工業指數下跌0.64%、那斯達克指數下跌1.11%、史坦普五百指數下跌0.77%，分別報19965.21點、5597.09點及2275.8點；衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所VIX指數攀升17.3%至12.41。

彭博報導，投資人評估川普政策將對全球政治、經濟產生影響。加拿大皇家銀行駐倫敦全球外匯部門主管柯爾（Adam Cole）表示，「在川普總統簽署行政命令限制移民後，對保護主義的疑慮日益加深」。

廣告
  • 受川普限制移民政策影響，全球股市下跌，美股週一開盤後，三大指數開低後跌幅持續擴大，道指跌破2萬點關口。（美聯社）

    受川普限制移民政策影響，全球股市下跌，美股週一開盤後，三大指數開低後跌幅持續擴大，道指跌破2萬點關口。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 移民政策 美股 道瓊
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：美股跌幅持續擴大 道瓊跌破兩萬點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月31日‧星期二‧丁酉年正月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.