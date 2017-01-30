美股跌幅持續擴大 道瓊跌破兩萬點

2017-01-30 23:07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕受美國總統川普限制移民政策影響，週一除春節期間休市的股市以外，全球股市下跌，美股週一開盤後，三大指數開低後跌幅持續擴大，道瓊工業指數跌破兩萬點關口。

週一美股開盤後，三大指數走低，顯示投資人對川普移民管制政策缺乏信心，道瓊工業指數下跌0.64%、那斯達克指數下跌1.11%、史坦普五百指數下跌0.77%，分別報19965.21點、5597.09點及2275.8點；衡量市場恐慌程度的芝加哥期權交易所VIX指數攀升17.3%至12.41。

彭博報導，投資人評估川普政策將對全球政治、經濟產生影響。加拿大皇家銀行駐倫敦全球外匯部門主管柯爾（Adam Cole）表示，「在川普總統簽署行政命令限制移民後，對保護主義的疑慮日益加深」。