| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市國賓飯店驚傳工人摔落電梯井 失去呼吸心跳
 首頁 > 財經

財金公司將制訂國內QR code支付標準

2017-01-18  21:12

〔記者李靚慧／台北報導〕為響應金管會推動金融科技發展的相關政策，財金公司規劃邀集金融機構、國際發卡組織，及第三方支付業者，共同研究制定「國內QR code支付標準」。

財金公司今日指出，包括本國、國際信用卡組織等機構，均曾提出制定統一規格QR code掃碼支付方案的建議，希望財金公司發展共通性QR code標準，供銀行業充份運用，達到跨平台、跨銀行的完整服務。

QR code支付已經成為行動支付時代O2O的主要應用模式，運用QR code付款能突破手機型號、廠牌的限制，民眾接受度高。許多夜市、餐廳、商店的結帳櫃台旁，都張貼了各式各樣的QR code，甚至以特定的支付APP掃碼付款，還能獲得優惠。

不過，財金公司解釋，消費者每次掃不同QR code，必須在手機裡開啟對應的APP來付款，各種QR code規格不同，且各家安全防護機制不一，不容易辨識QR code內容是否遭變造，容易衍生交易糾紛。

因此，財金公司已著手規劃制訂國內QRcode統一支付標準及安控機制，將運用既有跨行金融資訊系統平台，提供各機構QR code支付互通服務，以簡化各特約商店、事業單位必須分別向各支付業者介接的麻煩。

未來，無論是店家或帳單業者，只要採用相同的QR code標準，就可以同時收受「金融卡」、「信用卡」及「境內/外電子支付」等各種支付工具，達到跨平台、跨銀行的完整服務，節省銀行多對多系統介接及建置的成本。

廣告
  • 財金公司將制訂國內QR code支付標準。（記者李靚慧攝）

    財金公司將制訂國內QR code支付標準。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： QR Code 掃碼付款 財金公司
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不貴　
轉寄

標題：財金公司將制訂國內QR code支付標準


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.