財金公司將制訂國內QR code支付標準

2017-01-18 21:12

〔記者李靚慧／台北報導〕為響應金管會推動金融科技發展的相關政策，財金公司規劃邀集金融機構、國際發卡組織，及第三方支付業者，共同研究制定「國內QR code支付標準」。

財金公司今日指出，包括本國、國際信用卡組織等機構，均曾提出制定統一規格QR code掃碼支付方案的建議，希望財金公司發展共通性QR code標準，供銀行業充份運用，達到跨平台、跨銀行的完整服務。

QR code支付已經成為行動支付時代O2O的主要應用模式，運用QR code付款能突破手機型號、廠牌的限制，民眾接受度高。許多夜市、餐廳、商店的結帳櫃台旁，都張貼了各式各樣的QR code，甚至以特定的支付APP掃碼付款，還能獲得優惠。

不過，財金公司解釋，消費者每次掃不同QR code，必須在手機裡開啟對應的APP來付款，各種QR code規格不同，且各家安全防護機制不一，不容易辨識QR code內容是否遭變造，容易衍生交易糾紛。

因此，財金公司已著手規劃制訂國內QRcode統一支付標準及安控機制，將運用既有跨行金融資訊系統平台，提供各機構QR code支付互通服務，以簡化各特約商店、事業單位必須分別向各支付業者介接的麻煩。

未來，無論是店家或帳單業者，只要採用相同的QR code標準，就可以同時收受「金融卡」、「信用卡」及「境內/外電子支付」等各種支付工具，達到跨平台、跨銀行的完整服務，節省銀行多對多系統介接及建置的成本。