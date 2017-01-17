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一銀馬尼拉分行開業酒會 菲央行總裁親臨

2017-01-17  17:36

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一銀行馬尼拉分行昨舉行開業慶祝酒會，由一銀蔡慶年董事長親自主持，並邀請到菲律賓央行總裁泰譚柯（Tetangco）親臨，合計超過200位嘉賓共襄盛舉，不僅力挺新南向政策，同時也幫台灣拚外交！

一銀表示，2016年前3季，菲律賓經濟成長率達7％，在東協國家名列前茅，除了政治及經濟情勢穩定，政府亦積極推動公共建設，民間消費強勁成長，加上菲律賓具備人口紅利及加入東協自由貿易協定等優勢，帶動菲律賓經濟高度成長。

一銀指出，馬尼拉分行已於2016年12月16日開業營運，除看好菲律賓市場發展潛力外，亦將積極參與當地金融活動，展現一銀成為「亞洲區域銀行」的企圖心。

在亞洲金融服務據點居台資銀行之冠的一銀，長期深耕東南亞市場，已於柬埔寨、菲律賓、越南、新加坡、寮國、泰國及緬甸等7個國家設有金邊分行（轄下6家支行）、馬尼拉分行、胡志明市分行、河內市分行、新加坡分行、永珍分行、曼谷代表辦事處及仰光代表辦事處。

一銀強調，未來將加強串聯全球金融服務網絡，輔以數位跨境金融服務平台優勢及在地化經營策略，為台商新南向佈局提供堅實後盾。

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  • 第一銀行「馬尼拉分行」16日晚間在馬尼拉隆重舉辦開業酒會，一銀董事長蔡慶年（右4）、菲國中央銀行總裁泰譚柯（左3）與駐菲代表林松煥（右3）等人主持啟動儀式。（圖：一銀提供）

    第一銀行「馬尼拉分行」16日晚間在馬尼拉隆重舉辦開業酒會，一銀董事長蔡慶年（右4）、菲國中央銀行總裁泰譚柯（左3）與駐菲代表林松煥（右3）等人主持啟動儀式。（圖：一銀提供）

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相關關鍵字： 新南向政策 海外分行 第一銀行 菲律賓
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