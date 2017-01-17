iTaiwan逾1億人次使用 高鐵站、夜市將增設熱點

2017-01-17 15:24

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會指出，iTaiwan免費無線上網服務熱點數量在全國已逾9,800處，國人註冊人數已近400萬人、累計超過1億人次使用，國發會打算擴增熱點，未來高鐵站、客運站、夜市等都可看到iTaiwan的蹤跡。

國發會表示目前在主要交通運輸節點、高速公路休息站、國家公園風景區及地方觀光景點都已提供iTaiwan無線上網服務。

同時為了方便學生使用，也與教育部合作推動iTaiwan與台灣學術網路（TANet）跨校無線網路雙向漫遊服務，大學（專）學生使用iTaiwan帳號即可漫遊於全國超過130所大學（專）校園內逾8,000處無線上網地點，學校師生亦可使用學校註冊之帳號漫遊於iTaiwan熱點，綜合以上，國人只要註冊iTaiwan帳號，就能用同一個帳號通行全國逾20,000處免費上網地點。

由於iTaiwan服務深受肯定，目前國發會也積極協調相關主管機關擴增熱點，未來包括在高鐵站、客運站、夜市等都可看到iTaiwan的蹤跡。

此外，台灣燈會將於106年2月11日至2月19日在雲林虎尾高鐵雲林站特定區、農博生態園區及北港鎮登場，雖然目前民眾多已申辦使用3G或4G行動上網，為提供民眾多元的上網管道及避免使用人數眾多時網路壅塞，國發會也將協助雲林縣政府於燈會期間提供超過240處iTaiwan無線上網服務，讓民眾在燈會現場可順暢的上網瀏覽燈會網站，隨時掌握燈區配置、交通住宿及美食伴手禮等最新資訊。