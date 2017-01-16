宅經濟注意 國稅局今年查稅重點有這些…

國稅局表示，今年營業稅查稅重點瞄準「宅經濟」消費，而持續多年的選案查核也將繼續，重點包括醫美診所、月子中心產後護理機構、牙醫診所等。圖為示意圖，與新聞無關。（資料照，記者李盈蒨攝）

2017-01-16 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕財政部北區國稅局近日查獲網路成衣銷售業者漏開發票，2年金額超過新台幣2.2億元，核定補徵稅額及處罰鍰達2308萬元；國稅局表示，今年營業稅查稅重點瞄準「宅經濟」消費，而持續多年的選案查核也將繼續，重點包括醫美診所、月子中心產後護理機構、牙醫診所等。

《中央社》報導，財政部北區國稅局局長王綉忠表示，北區國稅局近日查獲轄內從事網路銷售的成衣批發業者，於104至105年間委託宅配業者配送貨物並代收款項，交易金額龐大卻未開立統一發票，2年間短漏報銷售額達2億2078萬元，未依規定取得進項憑證金額達1億8314萬元，已依加值型及非加值型營業稅法、稅捐稽徵法規定予以裁處，核定補徵稅額及處罰鍰合計達2308萬餘元。

王綉忠表示，今年營業稅查稅重點瞄準「宅經濟」消費，國稅局將積極查核網路銷售業者是否有漏開發票情況。此外，持續多年的選案查核也將繼續，重點包括醫美診所、月子中心產後護理機構、牙醫診所等。

財政部呼籲，為維護租稅公平，促使營業人誠實申報納稅，財政部將持續蒐集金流、物流及資訊流相關資料，加強查核有無涉嫌違章漏稅的情況。