張忠謀：一例一休成本約增0.3％

2017-01-12 17:07

〔記者洪友芳／台北報導〕一例一休爭議也對晶圓代工龍頭台積電造成很大困擾，台積電董事長張忠謀表示，勞基法修正實施一例一休，估計對該公司成本雖約增加0.3%。

財務長：盼放寬加班至56個小時

財務長何麗梅補充說，成本增加還可應付，但加班上限對內部四班二輪的作業員排班彈性變小，不僅員工數要增加，最重要的是，目前員工所得會降低，建議政府放寬加班時數上限，台積電樂見能達56個小時。

相關影音