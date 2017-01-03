商用開紅盤！瀚星百貨砸22億買進西門町好樂迪大樓

2017-01-03 18:02

〔記者徐義平／台北報導〕2017年才開始，商用不動產便傳出好消息。根據公開資訊觀測站資訊，瀚星百貨砸下22億元，向上櫃公司全銓買進北市西門町好樂迪大樓，推估未來租金收益率超過3%，而且新買家其實大有來頭，為有線電視系統商吳振隆，除是西門町大地主外，更是前一波跟台數科合作欲吃下東森電視股權的要角之一。

全銓租賃前身為華夏資融，於2013年才更名為全銓，該標的是2010年更名前取得，當時是透過標售模式，砸下9億6988萬元買下，相隔6年多，則以22億元出售，扣除相關稅費與利息，推估獲利至少10億元。

西門町好樂迪大樓座落北市西寧南路上，為地上8層建物，基地面積約156.39坪、建物約1186.89坪，目前主要租戶包括3~6樓的好樂迪，1樓則分租給遠傳電信及Gogoro、二樓則麻辣火鍋店，全棟月租金推估超過500萬元，未來租金推估還有成長空間，因此，整體租金收益率可望超過3%。