里港、美濃東西向省道計畫通過 估7年後完工

2016-12-26 19:53

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會通過交通部提報「國道10號里港交流道至台28線龍肚段聯絡道路可行性評估報告」，總經費29億元，7年後完工，屆時可分擔目前台28線交通負荷，紓解美濃、旗山經常性塞車狀況，並有助改善偏鄉醫療以及促進高屏地區地方農產與觀光產業發展。

交通部官員表示，長期以來高屏地區道路多是南北向，東西向僅台28線，造成旗山到美濃經常塞車，也讓茂林、六龜等偏鄉聯外不易，為解決這個問題，一開始規劃時原本有2方案，一個是從台86線往東延伸到茂林，另外則是從國道10號闢建快速道路到新威大橋，但採高架快速道路建造費用高，考量經濟效益低，最後決定採替代方案，新築一條東西向省道公路，延伸國道10號里港交流道往東，經屏東縣里港鄉至高雄美濃市區。

根據規劃，這條東西向省道公路起點自國道10號里港交流道匝道末端，路線往東約略平行（荖濃溪）土庫堤防北側廊帶，經市道181線後轉往東北，路線終端銜接至台28線（龍肚段），總長約12.226公里，路寬20公尺，布設雙向四快車道及兩慢車道。

交通部分析，此案益本（效益成本比）比高達2.85倍，完成後不僅可分擔台28線交通負荷，提升區域交通的服務水準及安全性，縮短搶災救災及醫療運送時間，並有助於提高觀光遊憩吸引力。

目前經由國發會通過可行性評估報告後，接下來就會進行綜合性規劃，並展開環境影響評估、設計以及用地取得、施工，官員初估，大約6至7年可完工通車。