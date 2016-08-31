AMOLED崛起衝擊 LTPS供過於求壓力浮現

2016-08-31 09:02

〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce旗下光電事業處WitsView最新研究顯示，2016年LTPS新增產能受到數條新產線延至第四季後量產影響，全年整體產能增幅放緩，然而，遞延的產能將使將使2017年LTPS產能年成長率高達31.6%，加上中高階智慧型手機逐漸採用AMOLED面板衝擊，LTPS供過於求壓力將浮現，FHD面板則將面臨新一波價格戰。

WitsView資深研究經理范博毓表示，近來AMOLED需求熱潮興起，嚴重侵蝕LTPS面板在高階手機市場的地位。

范博毓表示，三星顯示器積極搶攻中國手機品牌客戶，拉抬AMOLED市場能見度，讓擅長生產高階LTPS面板的日本顯示器、夏普及樂金顯示器備感威脅。再加上全球LTPS面板最主要的客戶—蘋果預計明年開始採用AMOLED面板，LTPS過剩產能恐逐漸增加。一旦新增LTPS產能開始量產，對供過於求的LTPS產能而言無疑是雪上加霜。

范博毓表示，今年初市場預期LTPS產能將大幅躍升，使得2016上半年FHD機種面板價格持續滑落。隨著產能遞延開出、下半年新機種需求增強，短期內LTPS供需趨於平衡，FHD機種面板價格隨之落底止穩。不過，由於新產能陸續於第四季後正式量產，WitsView預估，2017年隨著全球LTPS產能供過於求的壓力浮現，有可能形成新一波FHD面板價格戰。

此外，2016年中低階手機面板價格持續上揚，今年第三季5吋HD Cell的報價已突破3美元，逐漸縮小與FHD機種的價差，等到備貨動能告一段落，HD面板價格續漲的動能將趨緩。

WitsView預估，LTPS新增產能正式釋出後，FHD機種面板將再次遭逢跌價壓力，有可能連帶延伸至HD機種，使中階面板面臨價格反轉的風險，意味著今年一整年手機面板需求熱絡的榮景，可能將在2017年開始出現修正。