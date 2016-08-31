AMOLED崛起衝擊 LTPS供過於求壓力浮現
〔記者陳梅英／台北報導〕TrendForce旗下光電事業處WitsView最新研究顯示，2016年LTPS新增產能受到數條新產線延至第四季後量產影響，全年整體產能增幅放緩，然而，遞延的產能將使將使2017年LTPS產能年成長率高達31.6%，加上中高階智慧型手機逐漸採用AMOLED面板衝擊，LTPS供過於求壓力將浮現，FHD面板則將面臨新一波價格戰。
WitsView資深研究經理范博毓表示，近來AMOLED需求熱潮興起，嚴重侵蝕LTPS面板在高階手機市場的地位。
范博毓表示，三星顯示器積極搶攻中國手機品牌客戶，拉抬AMOLED市場能見度，讓擅長生產高階LTPS面板的日本顯示器、夏普及樂金顯示器備感威脅。再加上全球LTPS面板最主要的客戶—蘋果預計明年開始採用AMOLED面板，LTPS過剩產能恐逐漸增加。一旦新增LTPS產能開始量產，對供過於求的LTPS產能而言無疑是雪上加霜。
范博毓表示，今年初市場預期LTPS產能將大幅躍升，使得2016上半年FHD機種面板價格持續滑落。隨著產能遞延開出、下半年新機種需求增強，短期內LTPS供需趨於平衡，FHD機種面板價格隨之落底止穩。不過，由於新產能陸續於第四季後正式量產，WitsView預估，2017年隨著全球LTPS產能供過於求的壓力浮現，有可能形成新一波FHD面板價格戰。
此外，2016年中低階手機面板價格持續上揚，今年第三季5吋HD Cell的報價已突破3美元，逐漸縮小與FHD機種的價差，等到備貨動能告一段落，HD面板價格續漲的動能將趨緩。
WitsView預估，LTPS新增產能正式釋出後，FHD機種面板將再次遭逢跌價壓力，有可能連帶延伸至HD機種，使中階面板面臨價格反轉的風險，意味著今年一整年手機面板需求熱絡的榮景，可能將在2017年開始出現修正。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 〈愛の相親事件簿〉不倫戀 相愛容易分手難
- 明星臉正妹荷官 月餘吸金百萬
- 美式足球生涯終 提博挑戰大聯盟
- 受助展望會 單親少女志當社工師
- 南瓜瓤內長滿芽菜 專家：盡量少吃
- 中高齡夫妻失業 靠ＭＩＴ創業成功
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 南市議長補選 誰會出線…
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 公園內腳踏車撞傷人 無法可管
- 未落實洗錢防制 旺旺友聯遭罰480萬
- 監控車流疏導 蘆竹將用空拍機
- 收藏多瑙河之美─匈牙利布達佩斯
- 假和尚真詐財 誆婦嬰靈纏身
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 老福預算 社會局：4年內增45億
- 巴西總統彈劾案 最終表決料延至31日
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 逆向撞車 跳上友人貨車急逃
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（8/30賽果）
- 關穎表哥涉毒 罪證不足不起訴
- 簡化來台簽證 明起擴及柬寮緬
- MLB Live》堪薩斯降下大雨 王建民比賽中斷
- 台灣指標民調 蔡英文不滿度首超滿意度
- 志工媽媽做背心 讓弱勢童好過冬
- 和旺炒股案 前警副分局長起訴
- 武陵高二生 錄取奧地利格拉茲音樂大學
- 瑤瑤封奶當文青 謝周董老蕭提攜
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 半夜連人帶車衝進東石漁港 男子溺斃
- 星國18歲少年性侵未遂 被判12下鞭刑、關8年重刑
- 寶可夢玩家 合力搶救溺水嬤
- 吳澧培 痛批林全用人不當
- 疑飲酒過量 上尉噎到未脫險
- MLB》超級美技 投手靠腳接殺平飛球（影音）
- 【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增
- 〈家庭診療室〉就愛大家分食 男友卻拒同樂
- 趙駿亞洪荒無力 胡利險栽跟頭
標題：AMOLED崛起衝擊 LTPS供過於求壓力浮現
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email