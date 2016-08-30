「百尺竿頭」不履約 樂陞董座： 將提告訴
2016-08-30 10:11
〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞董事長許金龍表示，其實公司總經理也有申報參與應賣，若「百尺竿頭」不履約，總經理提出應賣權利受損訴訟，歡迎投資人一起參加。
許金龍表示，投資人可以參與訴訟，公司商譽受損的部分也會提出，樂陞一向不惹事也不怕事，但絕對不會躺下來挨打。
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