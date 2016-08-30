| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
違反證交法 國寶總裁朱國榮等6人遭起訴 澳門橋生虐殺流浪貓 陳皓揚遭台大退學
 首頁 > 財經

樂陞臨時股東會 取消補選兩席董事

2016-08-30  09:38

〔記者張慧雯／台北報導〕由於小股東反對樂陞召開臨時股東會增選兩席董事，董事長許金龍提案「變更議程取消增選兩名董事」，投票結果「取消增選兩名董事案」。

廣告
  • 由於小股東反對樂陞召開臨時股東會增選兩席董事，董事長許金龍提案「變更議程取消增選兩名董事」，投票結果「取消增選兩名董事案」。（記者張慧雯攝）

    由於小股東反對樂陞召開臨時股東會增選兩席董事，董事長許金龍提案「變更議程取消增選兩名董事」，投票結果「取消增選兩名董事案」。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小股東 樂陞 臨時股東會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：樂陞臨時股東會 取消補選兩席董事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.