不願釐清兆豐案？ 丁克華籲蔡友才接受約詢

2016-08-26 20:02

〔記者陳梅英／台北報導〕為釐清兆豐案，金管會今起「由下而上」約詢兆豐金相關人員，由於兆豐金前董座蔡友才不願前往財政部說明，外界關注蔡友才是否也會拒絕金管會的約詢，金管會主委丁克華今日數度表示，「應該不會」，他說這對蔡友才來說是難得機會，可藉此澄清自己清白，「如果他夠清楚應該會欣然同意前來」。

丁克華下午出席由集保結算所主辦、金管會協辦的 「產學合作實習計畫」啟動典禮活動，會後受訪時指出，為了解兆豐案，金管會銀行局以及檢查局今日開始約詢相關人員到金管會說明，約詢的對象會從基層開始、由下而上，據了解，今日金管會約詢的是兆豐金副總經理梁美琪。

由於蔡友才先前以離開兆豐金已4個多月為由，沒有立場再跟財政部報告遭美重罰案，外界關注蔡友才是否會以同樣藉口拒絕金管會的約詢。

丁克華說，兆豐銀被美國重罰，蔡友才當時擔任兆豐金董事長，金管會當然有立場請他來了解一下，那段時間的作為與決策。

丁表示，蔡友才「應該會來」，金融圈的人都是很明理的，如果他覺得自己當時的作法是合適的、沒有問題，應趁此難得的機會澄清外界扭曲、錯誤的說法，還自己清白。