不願釐清兆豐案？ 丁克華籲蔡友才接受約詢
2016-08-26 20:02
〔記者陳梅英／台北報導〕為釐清兆豐案，金管會今起「由下而上」約詢兆豐金相關人員，由於兆豐金前董座蔡友才不願前往財政部說明，外界關注蔡友才是否也會拒絕金管會的約詢，金管會主委丁克華今日數度表示，「應該不會」，他說這對蔡友才來說是難得機會，可藉此澄清自己清白，「如果他夠清楚應該會欣然同意前來」。
丁克華下午出席由集保結算所主辦、金管會協辦的 「產學合作實習計畫」啟動典禮活動，會後受訪時指出，為了解兆豐案，金管會銀行局以及檢查局今日開始約詢相關人員到金管會說明，約詢的對象會從基層開始、由下而上，據了解，今日金管會約詢的是兆豐金副總經理梁美琪。
由於蔡友才先前以離開兆豐金已4個多月為由，沒有立場再跟財政部報告遭美重罰案，外界關注蔡友才是否會以同樣藉口拒絕金管會的約詢。
丁克華說，兆豐銀被美國重罰，蔡友才當時擔任兆豐金董事長，金管會當然有立場請他來了解一下，那段時間的作為與決策。
丁表示，蔡友才「應該會來」，金融圈的人都是很明理的，如果他覺得自己當時的作法是合適的、沒有問題，應趁此難得的機會澄清外界扭曲、錯誤的說法，還自己清白。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 阿富汗美大學遇襲 至少16死
- 高市前議員連立堅指「黑道」 前副議長蔡松雄提告勝訴
- 南韓樂天副會長涉貪上吊自殺 遺書達4頁集團內部震驚
- 司法院正副院長 總統今提名許宗力蔡炯燉
- 《頂級珠寶展》2
- 反電業法修法 台電員工發起步行活動
- 台人與新住民、外籍勞工開毒趴 警逮10人
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 演唱會前爆血 Lulu表演結束送急診
- 中客愛台灣檜木價格翻倍 神木聖地慘淪屠宰場
- 溫斯頓男網賽》盧一哥晉8強 將戰「西」力勁敵
- Google搜尋又出彩蛋 「接龍」、「井字遊戲」輪番上
- 八仙樂園停業年餘 淪偷兒樂園
- 小腳腿活動中心轉型日照中心 居民反對
- 伊朗攻擊艇騷擾 傳美艦3度開火警告
- 伊朗與西亞世界》禁女性穆斯林服裝：自由西方的假象
- 太想念獄友 她偷東西自首想再被關...
- 最後的道別 小貓搭手安慰主人
- （影音）遭批垃圾團體 玖壹壹親上火線回應
- 酒駕男遇臨檢霸氣丟金鍊 飆血糖吵要找爸
- （影音）男星試鏡美國隊長 卻被雷神嚇到不敢演
- 嚴泰雄痛斥按摩女說謊 「智蘊媽」懷第2胎受打擊
- 讓座風波延燒 李婦認錯「要怎麼制裁我都接受」
- 點菸被開除 化工廠工程師獲判復職確定
- 巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判
- 叩警嗆抓不到 蠢被套話
- 雲林救護車每日出勤80次 企業捐救護車造福鄉里
- 這家律師所 都是檢察長
- 北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查
- 徐匯中學YouBike站 民怨變「車庫」
- 台灣民政府遭縱火案 前議員李承龍等4人起訴
- 香港出現首起茲卡病例 採警戒防疫措施
- 開車撞上單車女騎士 日本出現第2起寶可夢死亡案例
- 橋頭地院和檢察署9.1成立 多功能大樓成北高雄新地標
- 今年首例萊姆病 瑞典籍男性境外移入
- 宜蘭餐廳只供免洗餐具 最高罰6千
- 近距離文化交流 19國57位高中生聚台中
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不願釐清兆豐案？ 丁克華籲蔡友才接受約詢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分