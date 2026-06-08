強化東協能源網》日本優先助菲越 完善石油儲備

日本政府與隸屬外務省的日本國際協力機構（JICA），正著手推動強化東協成員國的能源供應網，其中菲律賓被列為「最優先支援國」。圖為位於巴丹省的菲律賓現存唯一煉油廠。（法新社檔案照）

印尼與泰國 也列入支援名單

日本政府與隸屬外務省的日本國際協力機構（JICA），正著手推動強化東南亞國家協會（ASEAN，東協）成員國的能源供應網。據「日本經濟新聞」報導，日本計畫自今年夏季起，協助東協國家評估並建立完善的公私部門石油儲備制度。在這項計畫中，菲律賓被列為「最優先支援國」，越南則為「優先支援國」，印尼與泰國也被列入支援名單。

菲僅一座煉油廠 危機應變能力不足

菲律賓的原油進口高度仰賴中東地區。自今年二月美國與以色列聯手對伊朗展開軍事打擊後，國際能源局勢動盪，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已於三月底宣布全國進入「國家能源緊急狀態」。然而，菲律賓國內的石油儲備體系相當脆弱，全國目前僅有一座煉油廠，面對能源危機的應變能力嚴重不足，因此成為日本首要的協助對象。

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在越南方面，日本政府評估其石油儲備系統也未臻完善。由於越南是日本醫療物資（如醫療手套、血液透析導管等）的關鍵供應重鎮，確保其擁有穩定的能源以維持醫療產業線運作，對日本而言不可或缺。此外，由於柬埔寨與寮國等缺乏儲油基礎建設的國家，高度依賴越南與泰國的能源供應，日本透過協助泰、越兩國釐清油儲問題，將可產生穩定區域能源供應的連帶效益。

供日本醫療物資 越南需穩定能源

報導指出，隨著東協各國與中國的經濟連結日益加深，日本展開這項跨國支援的用意，在於展現在「能源安全保障」領域中，可提供「與中國不同的價值」，藉此深化與東協的戰略夥伴關係。

日本的支援方針並非直接向東協國家供應原油或石油產品，而是透過深入的實地調查與制度清查，來強化其基礎設施。具體調查行動包括基礎設施清查：分析現有煉油廠的地理位置與實際處理能力，清查設備老化狀況；儲能潛力評估：確認儲油槽的容量及擴建潛力，以及港口可停靠的油輪規模；供應鏈與成本精算：檢視從原油採購到石油製品流通的完整供應鏈，並精算替代航線的成本。

這項全面性的評估同時也將釐清能源中斷對銷往日本物資的潛在影響。整個調查計畫預計耗時一年完成，日本政府將在不影響外交關係與民間企業運作的前提下，審慎評估並對外公布最終的調查結果。

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