AUKUS研發水下無人載具 2027部署

美國戰爭部長赫格塞斯（左起）、英國國防大臣希利與澳洲國防部長馬爾斯卅日在美國駐新加坡大使館內舉行澳英美三方安全夥伴關係會議。（路透）

美國、英國與澳洲三國國防部長卅日在新加坡舉行的「香格里拉對話」期間宣布，三國將共同研發新一代無人水下載具（UUV）及其先進酬載系統，作為「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）第二支柱下首個重大標誌性合作計畫，預計自二〇二七年起開始交付部署。

美國戰爭（國防）部長赫格塞斯在美國駐新加坡大使館舉行的聯合記者會上表示，這項計畫將開發一系列高度靈活、可執行多重任務的無人水下載具酬載系統，以支援水下作戰並維持三國海洋技術優勢。

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英國國防大臣希利指出，這些系統將提升三國應對各類威脅的能力，特別是針對海底電纜與管線等水下基礎設施的潛在威脅。澳洲國防部長馬爾斯則強調，過去一年半來，海底已成為主要的競爭場域，針對海底關鍵基礎設施的攻擊規模與頻率達到歷史新高。他舉例，包括波羅的海與亞洲周邊海域，近年多次發生船隻錨鏈損壞海底電纜的事件。

根據AUKUS三國發布的聯合聲明，新系統將提升三國在情報蒐集、偵察與打擊作戰方面的能力，同時強化反潛作戰、反水面作戰、掃雷作戰、電子戰及近岸爭議海域機動行動等任務表現。

AUKUS成立於二〇二一年，分為兩大支柱。其中第一支柱聚焦於協助澳洲取得搭載傳統武器的核動力潛艦；第二支柱則專注於量子運算、水下作戰、超高音速武器、人工智慧與網路作戰等先進軍事技術合作。

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