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    南韓核潛艦規劃 首艘2030年代中期下水

    2026/05/27 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    南韓國防部長安圭伯26日在總統李在明（右二）主持的首屆未來國防戰略委員會會議上，公布核動力潛艦基本研發規劃，將爭取在2030年代中期實現首艘核潛艦下水，並在2030年代後半期投入部署。（歐新社）

    南韓國防部長安圭伯26日在總統李在明（右二）主持的首屆未來國防戰略委員會會議上，公布核動力潛艦基本研發規劃，將爭取在2030年代中期實現首艘核潛艦下水，並在2030年代後半期投入部署。（歐新社）

    南韓政府廿六日公布核動力潛艦基本研發規劃，將爭取在二〇三〇年代中期實現首艘核潛艦下水，並在二〇三〇年代後半期投入部署。

    南韓「韓聯社」報導，南韓國防部長安圭伯在首屆未來國防戰略委員會會議上，報告核潛艦基本研發規劃，總統李在明也與會。這是首爾當局首次明確提出核潛艦研發方向，包括獲取、運作核潛艦的五大原則。安圭伯表示，核潛艦反應爐的燃料將使用濃度低於廿％的低濃度鈾，為盡可能降低核燃料更換，將研發可進行長週期運作的潛艦。

    核潛艦將在南韓境內研發和建造，並利用南韓自主反應爐製造和造船技術。在核潛艦平台和推進系統方面，政府將利用民間核能及造船領域的世界級技術，保障潛艦的可靠性和安全性。

    核潛艦計畫被命名為「張保皐N項目」，引進核潛艦過程，也將履行防核擴散義務，不以任何方式擁核、不開發核武、與美國密切溝通、與國際原子能機構合作建構安全措施系統，切實落實不擴散義務。

    南韓在前總統金泳三執政時期（一九九三年至九八年）便揭櫫建造核潛艦的願景，但面臨不少波折。去年十月，李在明與美國總統川普在亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會期間舉行韓美峰會，終於就核潛艦計畫達成一致。

    與此同時，南韓聯合參謀本部（聯參）廿六日表示，北韓當天下午一時許從平安北道定州市一帶，朝西部海域發射多枚射程在三百公里內的近程彈道飛彈（CRBM），並罕見同時發射多管火箭，甚至不排除包括自殺式無人機。這是北韓時隔卅七天再次發射飛彈，為今年來第八次。上月十九日，北韓從咸鏡南道新浦一帶朝向東部海域，發射多枚短程彈道飛彈。

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