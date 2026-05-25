美國告知日本 400枚戰斧恐延交2年

英國金融時報報導，美國已告知日本，由於五角大廈正優先重建在對伊朗軍事行動中嚴重耗損的武器庫存，日方採購的400枚「戰斧」巡弋飛彈，交付時程恐將面臨嚴重延宕。（路透檔案照）

英國「金融時報」廿三日獨家報導，美國已告知日本，由於五角大廈正優先重建在對伊朗軍事行動中嚴重耗損的武器庫存，日方採購的四百枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，交付時程恐將面臨嚴重延宕。

數名知情人士透露，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在本月稍早的一次通話中，已將延遲交付一事告知日本防衛大臣小泉進次郎。

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報導指出，這對日本來說堪稱一大打擊。日本在二〇二四年編列廿三‧五億美元（約新台幣七三九億元）經費，向美方採購戰斧飛彈，以增強對中國的嚇阻力。戰斧飛彈射程達一六〇〇公里，使日本具備打擊中國沿海的反擊能力。日本原本預計在二〇二八年四月前接收兩批各兩百枚戰斧飛彈。一名知情人士表示，華府已警告，交付時程可能會延後長達兩年。

日本被迫加速研發、量產國產飛彈

專家指出，此事將迫使日本加速研發與量產國產飛彈，包括「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，以及「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP）。

五角大廈做出這項決定之際，美軍正急於補充在「史詩怒火行動」中大量消耗的飛彈庫存。金融時報上月曾報導，華府已警告包括英國與波蘭在內的幾個歐洲盟友，向美國訂購的武器系統恐將面臨嚴重延遲。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的資料，在對伊朗為期五週的軍事行動中，美國從估計戰前約三一〇〇枚的庫存中，發射超過一千枚戰斧飛彈。CSIS指出，從國會撥款到將戰斧飛彈交付給美軍，約需要四年時間。

對伊朗使用大量飛彈，加上將武器從亞洲轉移到中東，尤其是美國提供給南韓的「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）從亞洲轉移至中東，加劇外界的擔憂，質疑美軍是否有足夠武器在與中國的衝突中協助台灣。

智庫「印太安全研究所」（IIPS）日本防衛專家辰巳由紀表示，這項延遲將對日本準備在今年更新其國家安全與防衛戰略，造成「極大影響」，因為戰斧飛彈是日本提升嚇阻能力不可或缺的一部分。「佳能全球戰略研究所」（CIGS）亞洲防衛專家峯村健司也認為，美國延遲交付戰斧飛彈，幾乎無可避免地將進一步削弱美日對中國的嚇阻力。

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