山西爆炸後擬整頓煤礦 重擊中國用電

（美聯社）

正值波灣衝突、夏季用電推升敏感時期

中國山西省沁源縣留神峪煤礦廿二日發生瓦斯爆炸事故，造成至少八十二人喪生。面對這起中國十七年來最嚴重的礦災，彭博指出，中國傲視全球的煤炭產量，曾協助緩和伊朗戰爭的衝擊，但這場礦災已引發外界對背後代價的質疑。

位於山西產煤帶的留神峪煤礦主要生產焦煤（coking coal），可能供應給鋼鐵廠而非發電廠。做為一家中型企業，其產量僅佔該地區全年總產量的一小部分。但這起瓦斯爆炸事故，已引發與該礦場規模不成比例的強烈反應，包括當局投入數百人力參與救援行動，並承諾進行「絕不妥協」的調查，中國國家主席習近平與高層官員也介入此事。

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威脅整體煤炭產量與發電量

幾乎可以肯定的是，官方將立即加強安檢，進而威脅到整體煤炭產量與發電量。香港能源策略顧問公司「大嶼山集團」（The Lantau Group）駐上海負責人費希曼（David Fishman）指出，這類備受矚目的礦災，往往會引發全國性的安檢與加強執法，加上包括習近平本人在內的中央政府立即發表強硬聲明，可以合理預期這次也會重演這種情況。

然而，這場整頓行動正值敏感時期。波斯灣衝突與荷姆茲海峽關閉，已干擾近三個月的石油與天然氣運輸。同時，中國即將進入夏季，炎熱的天氣將推升用電量。煤礦產量遭受任何打擊，都有可能導致供應緊縮，並推升能源價格；在最糟糕的情況下，甚至可能迫使工業部門實施限電。

習近平政府積極利用中國豐富的煤炭儲量，以降低對進口能源的依賴。去年的煤炭產量創下歷史新高，比十年前增加卅％，仍是國家電力系統的骨幹，支撐著從汽車到工業等各領域廣泛推動電氣化。今年年初，中國的煤炭甚至可被視為供過於求。但由於伊朗戰爭推升液化天然氣（LNG）價格並減少進口，煤炭承受新的壓力，必須繼續承擔全國火力發電的大部分重任。

然而，北京並未解決結構性問題，包括扭曲的激勵機制，官員的應對重點是預防事故，而非打擊整體產量，出問題時也只懲罰地方官員，而非中央政府。當生產成為優先要務時，地方政府可能會陷入北京經濟指導方針與其安全標準之間的兩難。

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