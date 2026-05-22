美起訴古巴前總統 航艦抵加勒比海

1996年古巴擊落民航機，美國司法部依涉嫌共謀殺害美國公民及其他罪名，20日起訴高齡94歲的古巴前總統勞爾．卡斯楚。（美聯社檔案照）

暗示採馬杜羅模式逮捕

繼美國總統川普日前揚言攻打古巴後，美國司法部廿日加碼施壓哈瓦那當局，宣布起訴古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）謀殺美國公民與破壞飛機，尋求將他緝捕。美國航空母艦「尼米茲號」及其打擊群，也已於本週抵達古巴所在的加勒比海。川普指稱古巴「正分崩離析」，哈瓦那則痛批美國對勞爾．卡斯楚的指控可鄙。

選在古巴獨立日起訴

美國代理司法部長布蘭希在古巴獨立日當天，於有大量古巴裔居民的佛羅里達州宣布起訴勞爾，堅稱此舉並非只是「作秀」，而是歷經卅年調查的結果。他預期勞爾將因此案現身美國，無論是「出於他個人意願或其他方式」，形同暗示勞爾可能會面臨類似前委內瑞拉總統馬杜羅的命運。馬杜羅在今年初的美軍突擊行動中被捕，目前被關在紐約。

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控謀殺美公民、破壞飛機

下月將滿九十五歲的勞爾，是已故古巴革命領袖兼獨裁者卡斯楚的弟弟，被控在一九九六年二月擔任國防部長期間，涉嫌下令對流亡美國的古巴人組織「救援同胞」散發傳單的賽斯納（Cessna）小飛機開火，三機中有兩機被擊落，造成四人死亡，包括三名美國人。當時奉命擊落小飛機的古巴飛官，也一併被控罪。

勞爾被控共謀殺害美國公民，以及多項謀殺和破壞飛機的罪名；謀殺和共謀罪名一旦成立，最高可判處死刑或無期徒刑。

川普在司法部宣布起訴勞爾後表示，古巴正「一團糟」，哈瓦那當局已失去對古巴的控制。但川普似乎也試圖淡化美古對峙，在被問到未來發展時，僅回以「拭目以待」，並否認緊張情勢升高。

古巴政府與民間對美國的指控群情激憤，直指此為川普繼委內瑞拉與格陵蘭後，再次進行國際干預。古巴政府聲稱，當年擊落小飛機是對其領空遭侵犯的「合法自衛」，呼籲民眾抗議此一「卑鄙」起訴。官方媒體還號召民眾，當地時間廿二日一早在哈瓦那的美國大使館外集結。

中國挺古巴 稱美干涉

與古巴關係密切的中國也發聲力挺古巴，反對外來干涉，要求美國「應停止對古巴揮舞制裁大棒、司法大棒，停止動輒以武力相威脅」。

與此同時，美國南方司令部宣布，尼米茲號航艦及其艦載機隊，以及隨行編隊驅逐艦「格里德利號」、油料補給艦「帕圖森特號」，目前均在加勒比海。南方司令部在社群平台X發文說：「從台灣海峽到阿拉伯灣，尼米茲號已在全球各地證明其作戰能力，確保穩定與捍衛​民主。」

美國與古巴日益緊張，美國南方司令部宣布，航空母艦「尼米茲號」及其打擊群本週已抵達加勒比海。（法新社檔案照）

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