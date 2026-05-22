第一島鏈要衝 鹿兒島部署「泰風」

美軍將於今年6月至9月間，配合與日本自衛隊的聯合演習，首度將可發射「戰斧」巡弋飛彈的「泰風」陸基中程飛彈系統，以及高機動性多管火箭系統「海馬士」，部署至鹿兒島縣海上自衛隊鹿屋航空基地。（路透檔案照）

強化西南群島嚇阻力

日本共同社報導，美軍將於今年六月至九月間，配合與日本自衛隊的聯合演習，首度將可發射「戰斧」巡弋飛彈的陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐），以及高機動性多管火箭系統「海馬士」（HIMARS），部署至鹿兒島縣海上自衛隊鹿屋航空基地。報導指出，此舉可能旨於牽制在日本周邊頻繁進行軍事活動的中國。

演習後 留置美軍基地

這並不是美軍首次在日本臨時部署泰風系統，上次是在去年九月中旬，配合日美年度大規模聯合實兵演習「堅毅之龍」，部署在山口縣的美軍岩國基地。該項部署原定在演習結束後撤離，但一直延後到同年十一月才撤出日本，期間還引起中國和俄羅斯抗議。

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實質常態化前置部署

這次的臨時部署則是在自衛隊的鹿屋基地，而且位置更往南推，雖然也預定在演習結束後撤出，演習期間也不會進行實彈射擊，但報導指出，這次並非撤出日本，而僅是撤出鹿屋基地，將留置在駐日美軍基地長期儲存。這也意味著，美軍在「第一島鏈」的精準打擊火力，實質走向常態化前置部署，大幅強化對西南群島的快速嚇阻力。

泰風系統可搭載射程約一千六百公里的「戰斧」飛彈，以及射程超過三百公里的「標準六型」（SM-6）攔截飛彈，特點是能夠根據戰況進行機動轉移；海馬士則可搭載輕型多管火箭砲，最多可搭載六枚火箭彈，若是射程約三百公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），則可搭載一枚。

報導指出，日美聯合訓練包括六月下旬至七月初的「勇敢之盾」，以及九月的「東方之盾」。

直接對東海及台海戰略壓制

勇敢之盾是由美國印太司令部主導，在印太地區舉行的兩年一度聯合軍演，日本在二〇二四年正式參加後，今年將落實為日美兩國常態性聯合實戰演訓。東方之盾則是由美國太平洋陸軍與日本陸上自衛隊主導的年度最大規模陸上野戰演習，專注於陸戰與離島防衛、多領域作戰，及第一島鏈的戰略牽制。

成美軍中程打擊鏈一部分

由於鹿屋基地位於九州南端，接近琉球弧與台灣北方海域，為第一島鏈要衝，具有重要戰略地位。在此部署泰風系統，將可直接對東海及台灣海峽產生戰略壓制，這也代表日本本土首次正式成為美軍中程打擊鏈的一部分。

從四月底日本正式參加美國和菲律賓主辦的「肩並肩」多國聯合演習，到五月中旬日本陸上自衛隊與美軍在宮古、石垣、與那國等地進行的「陸上總隊演習」，以及六月的勇敢之盾及九月的東方之盾演習，關鍵字都是第一島鏈，顯示美日正沿著第一島鏈由南而北，穩步建構前沿部署反艦打擊力。

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