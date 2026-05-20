高市訪韓會李在明 深化能源合作

日本首相高市早苗展開訪問南韓行程，19日抵達南韓總統李在明的故鄉安東市，兩人進行會談。（路透）

雙方可能討論對美、對中政策

日本首相高市早苗十九日訪問南韓，與南韓總統李在明舉行會談，兩人同意在能源安全領域推動合作，包括建立日韓石油產品相互調度機制。南韓也同意加入日本主導對東南亞進行能源採購的支援框架「Power Asia」。由於這次日韓領袖峰會緊接在美中「川習會」之後舉行，日本媒體報導，雙方可能也討論對美和對中政策。

高市上午抵達李在明的故鄉慶尚北道安東市。今年一月，李在明曾受邀前往高市故鄉奈良訪問，此次則由李在明邀請高市回訪安東，韓方以「準國賓級」高規格接待。這是兩人自去年十月在亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會首次會面以來，不到半年內的第三次會面，此即日韓領袖互訪的「穿梭外交」。

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有趣的是，南韓下月三日將舉行地方選舉，時機極為敏感，曾對日本採取強硬立場的李在明，似乎也認識到與日本維持良好關係的好處，在選前充分推動他主張的「務實外交」。

高市與李在明進行約一小時又四十五分鐘的會談，會後舉行聯合記者會，發表聯合成果文件。日本經濟新聞報導，雙方為因應中東局勢，同意在亞洲推動原油共同儲備，並就日韓間液化天然氣（LNG）相互支援展開合作。

由於日韓兩國高度依賴自中東進口原油等能源，雙方同意建立有關能源與重要礦物供應鏈穩定的政策對話機制，並推動包括民間在內的合作。

南韓也決定加入日本主導、總額一百億美元的亞洲能源採購金融支援框架（Power Asia），共同援助東南亞建立石油儲備。此舉將凸顯日韓在亞洲的存在感，也是日韓務實外交的重要成果。

確認日韓、日美韓安保合作重要性

在安全保障領域，雙方確認日韓、日美韓合作的重要性，將在包括經濟安保在內領域持續推進三國資訊共享。高市在聯合記者會上表示，為促進印太地區的和平與穩定，日韓主動投入合作非常重要。

讀賣新聞報導，此次會談是在美中領袖會談後立即舉行，日韓在分析美中會談結果後，可能也針對未來如何應對美中兩國交換意見。兩國均擔憂，美國將焦點集中於中東，對亞洲的關注可能下降，美中關係變化也可能影響東亞安全保障環境。

在以中國為假想對象的經濟安全保障與防衛合作方面，日本也對南韓抱持期待。事實上，本月初日韓召開次長級安全保障對話後，有報導指日方有意與南韓深化防務合作，可能包括推動簽署「物品役務相互提供協定」，以及防衛裝備移轉協定等。不過，此次日韓峰會似乎並未提出這類議題。

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