金融時報揭內幕》習近平與川普對談 稱普廷恐會後悔侵烏

（法新社）

就在俄羅斯總統普廷前往中國訪問當天，英國「金融時報」十九日獨家披露甫落幕的「川習會」內幕。中國國家主席習近平向美國總統川普表達對持續逾四年的烏俄戰爭看法，認為普廷或許會「後悔」（regret）入侵烏克蘭。

烏國無人機攻勢 重新定義戰爭

報導引述多名熟悉美方對「川習會」評估的人士說法，本次「川習會」在地緣政治議題上聚焦伊朗與台灣，川普政府十七日公布的北京峰會摘要，亦未針對普廷或烏克蘭戰爭發表評論。過去與美國前總統拜登的會談中，習近平並未提出對烏俄戰爭的看法，此次的言論意味著，在戰爭歷時超過四年後，習近平對烏俄局勢具有更深入的見解。

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隨著戰事進行，烏克蘭的無人機作戰和中程打擊能力持續進化，有效牽制俄軍推進速度，使得戰場陷入僵局。北大西洋公約組織（NATO）議會大會美代表團民主黨領袖鮑以爾讚揚烏國重塑戰爭型態的方式，如同為廿一世紀重新定義戰爭的一次世界大戰。

另外，川普在會中還提出美中俄在對抗「國際刑事法院」（ICC）一事上利益一致，應該攜手合作。川普政府指控ICC政治化、濫權、漠視美國國家主權及不正當司法越權，部分官員甚至形容ICC是對美國發動「法律戰」的工具。美中俄皆非ICC會員國。

普廷訪中 今舉行元首峰會

川普甫離開中國，普廷隨即於十九日展開訪中行程。儘管普廷此次訪中未必會有川普到訪時的盛大排場，但克里姆林宮表示，普廷與習近平預計討論如何「進一步加強」俄中戰略夥伴關係，並就「重要國際和區域議題交換意見」。普廷對中國人民發表影片致詞表示，俄中準備在國家統一和保護主權等廣泛議題上互相支持，強調兩國的相互理解和信任達到「前所未見層級」。

習近平廿日於北京人民大會堂接待普廷，接著舉行元首峰會。新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究院」首席研究員史托瑞表示，這場「習普會」將告知全世界，中俄戰略夥伴關係仍是兩國外交政策基石，期盼北京施壓莫斯科結束烏俄戰爭的想法不切實際。中國也明白俄羅斯在戰場上失利對普廷政治地位的負面衝擊，北京將持續在聯合國為莫斯科提供外交掩護、經濟協助，並為俄軍提供軍民兩用技術。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫向媒體透露，「習普會」商討議題確定包括天然氣管線「西伯利亞力量二號」，莫斯科希望盡快推動此一從中東地區進口海運原油的陸上替代方案。由於遭到西方制裁，俄國重度仰賴與中國的貿易。「彭博」分析，莫斯科期盼因中東衝突導致的能源市場動盪，能夠促使北京在管線合約協商上更具彈性。兩人會談後預計將簽署聯合聲明。

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