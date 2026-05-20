小馬可仕：台海若戰爭 菲捲入「別無選擇」

菲律賓總統小馬可仕（法新社檔案照）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在接受日本媒體專訪時重申，由於地理位置鄰近台灣，一旦台灣海峽爆發衝突，菲律賓很可能被捲入，儘管不願意，但「我們別無選擇」。

彭博報導，小馬可仕強調，「台灣離我們太近了，而且有近廿萬名菲律賓公民在台灣生活與工作。」

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下週訪日 與高市談安全合作

小馬可仕預定廿六日至廿九日前往日本進行國是訪問，與日本首相高市早苗商討安全合作，十八日在馬拉坎南宮接受日本媒體訪問，說明訪日行程重點。高市去年底也曾發表可能捲入台海衝突的言論，引發日本與中國之間嚴重的外交爭端。

報導指出，台灣是亞洲地緣政治與經濟重心，更是全球高階半導體生產重鎮。美國雖表態不支持台灣獨立，但反對片面改變現狀，並長期對台提供軍備以嚇阻侵略。中國國家主席習近平上週在北京嚴正警告美國總統川普，台灣議題處理不當恐引發雙方衝突。而川普將尚未批准的一四〇億美元對台軍售案視為與北京的「談判籌碼」，引發外界對美國對台承諾的擔憂。

小馬可仕重申，菲律賓將持續遵守「一個中國」政策，不願捲入台海戰爭，但受限於地理位置恐被迫參與。他指出，若發生實際衝突，單看地圖就可得知，至少菲國北部將被捲入或感受到影響，希望各方以和平方式化解分歧。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆十九日在例行記者會上表示，僑民眾多與地理鄰近不是一國干涉他國內政和染指他國主權事務的藉口，希望菲方履行承諾、言行一致，以實際行動恪守「一個中國原則」。

在小馬可仕主政下，菲律賓已成為美國嚇阻區域衝突最前線。菲國不僅部署美國飛彈系統，並擴大美軍額外基地使用權，包含鄰近台灣的基地。但小馬可仕強調基地僅用於加強領土防禦，不允許從事攻擊行動。

本月稍早，美國、菲律賓和日本等盟國參與年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合演習，這是二次世界大戰結束以來，日本戰鬥部隊首度部署至菲律賓。針對與高市的會談，小馬可仕表示，由於兩國在爭議海域皆面臨「相同的脅迫行為」，他將尋求釐清日本放寬防衛裝備出口規定後的立場。

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