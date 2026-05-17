以黎延長停火45天 黎南續交火

在美國斡旋下，以色列與黎巴嫩政府十五日同意延長停火四十五天。但以軍十六日仍然繼續攻擊黎南的真主黨據點，圖為一名男孩檢視遭摧毀房屋前的汽車殘骸。（法新社）

美國國務院發言人皮戈特十五日表示，以色列與黎巴嫩在美國斡旋下於華府進行兩天會談後，同意將原定五月十七日到期的停火協議延長四十五天，雙方同意未來數週繼續磋商，推動更廣泛和平安排。不過，停火延長之際，以色列與伊朗支持的真主黨十六日仍持續在黎巴嫩南部交火。

美國主導的以黎談判，與華府推動終結美國與伊朗衝突的外交努力同步進行。儘管真主黨反對，黎巴嫩代表團仍參與談判，並將停止敵對行動列為優先目標；以色列則主張，任何更廣泛和平協議都必須包括真主黨解除武裝。之前的停火協議是在四月十六日達成、隔日生效。

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這也是以色列與黎巴嫩數十年來最高層級接觸，目前談判已擴大納入安全與軍事官員。皮戈特表示，此次會談「極具建設性」，新設的「安全軌道」談判將於五月廿九日在五角大廈舉行，國務院則預定於六月二日至三日再次召集雙方進行政治談判。

以色列軍方十六日表示，已對黎南多處真主黨基礎設施展開新一輪空襲。黎巴嫩國家通訊社指出，至少五座村莊遭到攻擊，大批居民撤往南部城市西頓及首都貝魯特。以軍十五日也空襲黎南哈魯夫、泰爾兩地，造成多人受傷。

以軍表示，過去一週已在黎南擊斃超過二二〇名真主黨武裝人員，並打擊逾四四〇個目標。此次衝突始於三月二日，目前已導致約一二〇萬人流離失所。

根據黎巴嫩官方統計，自戰爭爆發以來，以軍攻擊已造成境內超過二九〇〇人死亡，其中逾四〇〇人死於四月停火生效之後。以軍表示，自與真主黨交戰以來，已有十九名士兵在黎南陣亡。

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