美媒提醒／美國最重要利益 就是保護台灣

中國國家主席習近平十四日在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎美國總統川普來訪儀式，過程包括禮兵列隊致敬、演奏兩國國歌、鳴放廿一響禮炮與校閱解放軍三軍儀仗隊。（路透）

美國的經濟和戰略未來更依賴台灣

在美國總統川普十三日起訪問中國，華爾街日報十三日社論指出，美國的經濟和戰略未來更依賴台灣，台灣在自我防衛的進展，值得華府注意，美國要保護的最重要利益，在台灣。

台灣國防進展 值得注意

社論指出，台灣近日通過在立法院延宕多時的國防特別預算，在反對黨國民黨和第三黨掌握立法院多數席次下，通過的這筆預算規模為二五〇億美元，低於總統賴清德為了在二〇三〇年前，將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）五％而提出的四百億美元。這份預算也排除部分飛彈防禦和國產無人機等優先項目，而這些能力被視為攸關讓中國國家主席習近平相信，侵台將遭遇災難性失敗的關鍵。

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依預算分配方式而定，台灣今年國防支出可能約佔GDP的三％，但社論直言，面對愈加具侵略性的中共，此比率依然不足。台灣反對黨領袖上月訪問中國，助長對台灣政治階層並未嚴肅看待防衛其自身政治和經濟自由的疑慮。

社論指出，賴總統須在不引發民眾恐慌下，讓社會了解威脅的存在，這是全球地緣政治中，其中一個最艱鉅的任務。折衷以及漸進式推動，本就是民主制度的一環。而在台灣透過這些民主程序說服民眾之際，另一頭，習近平統治下的「警察國家」正在逮捕國防官員、處以死緩。

社論說，川普透過赤裸裸的權力政治眼光看待世界，這種現實主義或許是優勢，但也可能誤導川普對美國在亞洲真正資產的看法。台灣是科技強權，擁有中國在習近平統治下絕不可能具備的法治，台灣正展現其了解自由世界須受到保衛。為了營造美中峰會氣氛，美國一份對台軍售案正遭到擱置，川普可解除對此案之擱置，回應台灣提高防衛預算。

社論最後表示，習近平在北京，為川普到訪排出盛大排場，但是美國要保護的最重要利益，是在風高浪急的台海彼岸。

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