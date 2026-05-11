泰警破獲 中國男租屋藏軍火庫

泰國警方在一名中國籍男子租屋處搜出大量軍規武器。（取自泰國警方臉書）

車禍搜出槍 警意外破大案

泰國警方近日在知名觀光勝地巴達雅（Pattaya）附近的梭桃邑（Sattahip），破獲一起驚人的非法囤積軍事武器案。一名卅一歲中國籍男子因車禍遭警方盤查，進而在其租屋處搜出大量軍規武器（見圖，取自泰國警方臉書），包括突擊步槍、地雷、手榴彈，以及超過四公斤的高威力C4塑膠炸藥。由於此案牽涉龐大火力，引發國家安全疑慮，泰國皇家警察總長（Kittirat Phanphet）已下令全面深入追查。

泰國媒體報導，本案源自八日的一場交通事故。現年卅一歲的中國籍嫌犯孫明晨（Mingchen Sun，譯音）在納中天（Na Jomtien）地區發生車輛翻覆事故，遭到警方拘留。執法人員在勘驗肇事車輛時，在車內查獲一把手槍與多個彈匣。警方隨即針對孫男位於會艾（Huay Yai）的租屋處展開搜索，起獲數量驚人的軍用級武器與爆裂物，火力儼然一座小型軍火庫，引發泰國警政高層關注。

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擁多國護照 稱想自殺攻擊

警方調查發現，孫男以每月三‧八萬泰銖（約新台幣三‧七萬元）的租金，承租該處房屋已約兩年。出入境紀錄指出，他最早於二〇二〇年持觀光簽證首次入境泰國，其後有多次進出紀錄。目前他持有效期限為五年的泰國菁英簽證（Elite Visa），最近一次入境時間為今年一月廿七日。

更啟人疑竇的是，孫男除了持有中國護照，還同時擁有柬埔寨與多明尼加護照。此外，他具備一張發給非泰籍長期居民的正式身分證明，戶籍註冊於曼谷的孔三瓦（Khlong Sam Wa）地區，甚至還有泰國國民身分證號碼，且過去曾有居住在清邁府（Chiang Mai）的紀錄。警方目前正全力清查其所持各項身分證件的詳細資訊，以及他究竟如何取得這些文件。

一名台灣女子同車

泰媒報導，與孫同車乘客包括一名卅三歲台灣女子馬宇欣（Ma Yu-Hsin，譯音）。孫男向警方聲稱，自己患憂鬱症並企圖發動自殺炸彈攻擊。調查更發現，其手機內存有向ChatGPT詢問破壞關鍵據點的方法，以及在柬埔寨特種部隊受訓的影片。

泰國檢討60天免簽入境政策

此外，儘管孫某持有的是菁英簽證，但當局也已加速對六十天免簽入境政策進行檢討。泰國外交部長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）透露，免簽停留期可能很快就會被縮短一半至卅天，以回應泰國民眾在社群媒體上的強烈要求，防堵外籍人士利用免簽漏洞從事跨國犯罪與非法活動。

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