未排除軍事選項 美短期內不會動古巴

古巴民眾在五一勞動節當天，於首都哈瓦那高舉巨幅國旗上街遊行（路透）

儘管美國總統川普對委內瑞拉、伊朗採取軍事行動後，多次暗示「下一個是古巴」，不過，根據美聯社七日引述多名美國官員說法，華府目前並未考慮在短期內對哈瓦那採取軍事行動，但是也尚未完全排除軍事選項。

川普上週簽署行政命令，擴大政府對古巴實施制裁的權限後，表示「古巴有麻煩了」，並暗示一艘從中東返航的美國航艦可能在古巴外海停留，「離岸約一百碼」，有意藉此迫使古巴政府屈服。隨後，財政部和國務院七日即宣布對古巴新一波制裁，最主要對象是由古巴革命武裝部隊革命武裝部隊旗下「商業企業集團」（GAESA）。

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提供數千萬美元人道援助 星鏈免費用兩年

不過，一名參與相關討論的美國官員說，新制裁權限意在向古巴人表明，川普政府的立即目標「並非政權更替，而是改變這個政權失敗的政策」。美國官員同時透露，華府向哈瓦那提出包括數千萬美元人道援助、古巴全國免費使用兩年「星鏈」衛星網路、支持其農業和基礎設施等援助方案，但是也附帶古巴長期以來抗拒的條件：釋放政治犯、停止政治與宗教壓迫，並開放美國民間企業投資。

美國官員對於古巴接受這項方案，並不感到樂觀，不過，哈瓦那尚未明確拒絕。官員表示，對話的大門仍然敞開，但也警告，川普隨時可能改變主意，軍事選項仍未被排除。該名官員也指出，中國和俄羅斯對古巴的影響力日增，包括情報和後勤合作，在美國眼中為國安威脅。

近日川普政府已增加與古巴的接觸。四月美古官員在哈瓦那會面，即由兩名國務院高官率領，負責協調對外援助事務的呂因，以及西半球事務局高階官員柯札克，當月十日與古巴前領導人勞爾之孫羅德里格斯（Raul Guillermo Rodriguez Castro）會面，該次行程也是二〇一六年以來，首度有美國政府飛機在關達那摩灣美軍基地以外的古巴地點降落。

前述官員表示，那次會面「專業且氣氛友好」，但未達成明確的結果，使美方懷疑古巴領導階層，是否有意考慮溫和的改革，以緩和持續惡化的人道危機。

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