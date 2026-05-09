為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    未排除軍事選項 美短期內不會動古巴

    2026/05/09 05:30 編譯管淑平／綜合報導
    古巴民眾在五一勞動節當天，於首都哈瓦那高舉巨幅國旗上街遊行（路透）

    古巴民眾在五一勞動節當天，於首都哈瓦那高舉巨幅國旗上街遊行（路透）

    儘管美國總統川普對委內瑞拉、伊朗採取軍事行動後，多次暗示「下一個是古巴」，不過，根據美聯社七日引述多名美國官員說法，華府目前並未考慮在短期內對哈瓦那採取軍事行動，但是也尚未完全排除軍事選項。

    川普上週簽署行政命令，擴大政府對古巴實施制裁的權限後，表示「古巴有麻煩了」，並暗示一艘從中東返航的美國航艦可能在古巴外海停留，「離岸約一百碼」，有意藉此迫使古巴政府屈服。隨後，財政部和國務院七日即宣布對古巴新一波制裁，最主要對象是由古巴革命武裝部隊革命武裝部隊旗下「商業企業集團」（GAESA）。

    提供數千萬美元人道援助 星鏈免費用兩年

    不過，一名參與相關討論的美國官員說，新制裁權限意在向古巴人表明，川普政府的立即目標「並非政權更替，而是改變這個政權失敗的政策」。美國官員同時透露，華府向哈瓦那提出包括數千萬美元人道援助、古巴全國免費使用兩年「星鏈」衛星網路、支持其農業和基礎設施等援助方案，但是也附帶古巴長期以來抗拒的條件：釋放政治犯、停止政治與宗教壓迫，並開放美國民間企業投資。

    美國官員對於古巴接受這項方案，並不感到樂觀，不過，哈瓦那尚未明確拒絕。官員表示，對話的大門仍然敞開，但也警告，川普隨時可能改變主意，軍事選項仍未被排除。該名官員也指出，中國和俄羅斯對古巴的影響力日增，包括情報和後勤合作，在美國眼中為國安威脅。

    近日川普政府已增加與古巴的接觸。四月美古官員在哈瓦那會面，即由兩名國務院高官率領，負責協調對外援助事務的呂因，以及西半球事務局高階官員柯札克，當月十日與古巴前領導人勞爾之孫羅德里格斯（Raul Guillermo Rodriguez Castro）會面，該次行程也是二〇一六年以來，首度有美國政府飛機在關達那摩灣美軍基地以外的古巴地點降落。

    前述官員表示，那次會面「專業且氣氛友好」，但未達成明確的結果，使美方懷疑古巴領導階層，是否有意考慮溫和的改革，以緩和持續惡化的人道危機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播