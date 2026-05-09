海路被封 伊油擬走鐵路運往中國

為減輕美軍海上封鎖影響，伊朗正擴大與中國的鐵路運輸貿易，進一步加深對北京依賴。圖為伊朗外長阿拉奇本月六日在北京與中國外長王毅會面。（美聯社）

美軍四月十三日起封鎖進出伊朗港口船隻，大幅衝擊該國進出口貿易。為減輕海上封鎖影響，伊朗擴大與中國的鐵路運輸貿易，加深對北京依賴。另據美國中央情報局（CIA）分析，在美軍的海上封鎖下，德黑蘭經濟至少能夠支撐三至四個月。

中伊鐵路貨運量暴增

彭博報導，從中國中部西安駛向伊朗德黑蘭的中伊鐵路貨運列車，發車頻率從衝突爆發前約每週一次，到封鎖後上升為三至四日一班，運費也跟著水漲船高，本週沿線運送一個標準四十呎貨櫃的報價達七千美元，漲幅達到約四十％。

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當前中伊的鐵路貿易為中國單向出口汽車零件、發電機和電子產品等工業、消費商品。德黑蘭正考慮以鐵路出口石化產品和燃料。專營對中貿易的土耳其物流業者指出，過往這條路線的貨運列車在部分時段完全沒有業務，如今行程表已排滿整個五月。每輛從西安發車的列車可運送約五十個標準四十呎貨櫃，正計畫在六月進一步增加運量。

也想擴展與俄經濟往來

除了與中國的貿易聯繫，伊朗也有意擴展與俄羅斯的經濟往來，已承諾投入數十億美元建造連接俄國的南北向鐵路。伊朗對土耳其的貨卡需求也在封鎖後增加，多數新貨物主要為糧食和葵花籽油。

華盛頓郵報引述知情人士說法，據CIA本週所提交的一份機密分析顯示，面對美軍海上封鎖，德黑蘭至少能夠支撐九十至一二〇天，才會陷入更嚴峻的經濟困境。

不僅如此，儘管美政府數度宣揚大幅摧毀伊朗軍事力量，報告指出，在美國與以色列數週密集轟炸後，德黑蘭仍保有戰前約七十五％的機動發射器，以及約七十％的飛彈庫存。且存在證據顯示，伊朗有辦法恢復、重啟幾乎所有地底存放設施，修復部分受損飛彈，甚至組裝戰爭之初近乎完工的新飛彈。

官員指出，德黑蘭新領導層變得更為激進，使得他們更加堅決、自信能夠抗衡華府的政治意志，並維持對該國國內的壓制。另外，若德黑蘭能夠藉由陸路運輸石油，即便無法取代海陸運量，或許仍能提供經濟緩衝。

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