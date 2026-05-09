伊戰左右川習會 傳隨行美企砍半

美國媒體指出，伊朗戰爭可能會主導下週川普總統與中國國家主席習近平的「川習會」，推遲雙方在商議關稅與稀土供應等議題的空間與進展。圖為兩人去年十月在南韓會面。（法新社檔案照）

值此美國總統川普一週後訪問中國並與中國國家主席習近平會面之際，美國財經媒體CNBC與政治新聞網站Politico報導，伊朗戰爭可能會主導「川習會」，推遲雙方在商議關稅與稀土供應等議題的空間與進展；預料此次隨行美企高層名單其規模勢必小於川普上次訪中。

壓縮關稅與稀土議題

美國財政部長貝森特已表示，伊朗會是十四、十五日的川習會的議題之一。中國與伊朗向來關係密切，中國外長王毅六日才會見自二月底中東衝突爆發後首度訪中的伊朗外長阿拉奇。中國社科院國際政治研究部主任趙海說，結束伊朗戰爭能令「全球商業大大鬆一口氣」，以及會被視為這場川習會的一大成就。

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Politico引述兩位不具名知情人士的話說．包括美國貿易代表葛里爾在內的部分官員，力主將原定廿多名隨行美企高層砍半。雖然人數可能仍會變動，但目前趨勢是朝只少不多的方向推進。美國媒體Semafor八日報導，川普政府正邀請輝達、蘋果、艾克森美孚、波音、高通、黑石集團、花旗集團及Visa公司等大企業執行長在下週隨行訪問中國。

近期訪中的外國元首都有大規模商界代表團隨行，川普二〇一七年首度執政任內訪中時也帶了約卅名美企執行長，去年出訪中東數國時也有包括輝達執行長黃仁勳等企業要人隨行；此番一改常態，Politico說，不過是華府試圖在美中商業關係中求取微妙平衡之兆；由於中資對美國國安構成威脅，川普愛以外國承諾直接投資美國來證明他真的已把工作與製造業帶回美國的作法，難以套用到中國。

儘管經貿可能不是這場川習會的最主要議題，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德認為，預料川普將促成中國購買美國大豆與波音飛機的協議，以及與中方討論美國打算成立一個處理特定雙邊問題的貿易投資委員會。甘思德說，這次川習會很有可能鞏固中國在過去一年取得的優勢；北京在川習會上可能會聚焦於關稅、台灣地位，以及美國限制中國取得先進技術。

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