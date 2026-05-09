助中跨境鎮壓 兩華裔男在英獲罪

因為非法為香港和北京當局從事情蒐、監控等活動，在倫敦遭法院定罪的前香港駐倫敦經貿辦事處經理袁松彪（左），以及前英國邊境部隊成員和警官衛志樑（右）。（法新社）

英國安法定罪首案

英國法院七日裁定兩名皆具有警務背景、被控在英國為中國與香港從事情蒐與監控等間諜活動的華裔男子有罪，為自二〇二三年英國國安法生效以來因涉及「助中」而依該法被定罪的首例，兩人最重可被判入獄十四年。英國將召見中國大使嚴正交涉，香港與北京方面反控英方以莫須有罪名進行不實指控。

涉間諜行動最重判14年

被定罪的兩人，是六十五歲的退休港警兼前香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理袁松彪，以及來自香港的四十歲英國公民、前英國邊境部隊成員與前倫敦警察衛志樑，其中衛志樑還另被裁定「公職行為不當」有罪。法院將擇期宣布刑期，根據英國國安法，協助外國情報機關罪最重可判處十四年有期徒刑，公職人員行為不當罪最重可判處終身監禁。袁衛二人還被控境外干預罪，但陪審團未能就此作出裁決。

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濫用英內政部資料庫

袁衛二人兩年前被依英國國安法起訴，被控在英國為香港從事情報工作，充當「影子警察」監控流亡英國的港人與香港民主派人士；其中衛志樑被控自二〇二〇年起奉香港警界高層指示滲透與接近香港「反送中」運動支持者與在英港人、蒐集流亡英國的前香港民主派議員羅冠聰與許智峯的資料，以及任職邊境部隊時濫用英國內政部資料庫，向中港提供包括異議人士與旅英港人與華人的資訊。

前港警非法監控情蒐

至於與出身警界的現任香港特首李家超同期的袁松彪，則負責主導規劃與協調任務執行；據信他憑藉在香港駐倫敦經濟貿易辦事處的正職工作提供的外交特權保護傘，在英國為中港當局非法從事監控、情蒐、跨境鎮壓等活動。

英國外交部七日表示將召見中國駐英大使，表達袁衛二人為中國從事的間諜行為侵犯英國主權，「絕對無法容忍」。八日，中國外交部發言人林劍稱英國以「莫須有」罪名逮捕與起訴袁衛二人，濫用法律，公然為反中亂港分子站台，對中方進行無理指控和污衊抹黑，是典型的政治鬧劇；中方對此予以強烈譴責和堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。香港特區政府發言人八日也表示，「堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控」，並稱駐倫敦經貿辦一直按照當地法律履行職責。

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