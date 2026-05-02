商業航運避戰改道 非洲重要性升高

監測全球海事安全威脅的「海事資訊合作與意識中心」（MICA Center）的法國布勒斯特總部內，一個螢幕正顯示著荷姆茲海峽船隻動態。（法新社）

伊朗戰爭導致荷姆茲海峽遭封鎖，加上葉門「青年運動」騷擾紅海，威脅全球商業航運，也改寫貿易路線，非洲角色日益重要，正成為全球貨櫃運輸樞紐。

過去兩個月，荷姆茲海峽封鎖促使船運公司尋找替代陸路走廊。沙烏地阿拉伯濱紅海的吉達港正成為新區域樞紐。達飛海運、馬士基等多家大型航運公司貨輪經蘇伊士運河抵達吉達，再以卡車沿沙漠公路，送至臨波斯灣的阿拉伯聯合大公國沙迦港、巴林與科威特。根據Kpler航運追蹤公司數據，四月三十日有十一艘貨櫃輪停靠吉達，九艘在外等待，卸貨前平均等待時間從前一週十七小時增至三十六小時。貨運代理公司Ovrsea共同創辦人表示，吉達港規模無法處理如此龐大的進口量，正出現港口壅塞。

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船東也轉向使用荷姆茲海峽以外的阿曼的蘇哈爾、阿拉伯聯合大公國的柯法干和富查伊哈三處港口。位於紅海阿卡巴灣的約旦阿卡巴港，成為貨物送往伊拉克巴格達、巴斯拉的基地；另一條經土耳其的走廊則是通往伊拉克北部的貨運路線。

歐亞間貨運避開蘇伊士運河，在伊朗戰爭前已開始，但戰爭使改道更有系統。大宗物資研究機構CyclOpe指出，二〇二三年十一月青年運動首次攻擊貨輪後，航運便開始避開曼德海峽到蘇伊士運河間的紅海海域。Kpler貨櫃航運情報指出，如今船隻改沿非洲東岸抵達南非好望角，再北上前往歐洲與地中海。專家表示，二〇二三年航經紅海的貨運量，現有七十％改道好望角。

根據國際貨幣基金追蹤船隻GPS訊號的「港口守望」平台數據，三年來經好望角的商業航運量增加兩倍，經曼德海峽則大減超過一半。今年三月一日至四月廿四日間，平均每日廿艘商船經過好望角，二〇二三年同期為六艘；經曼德海峽的紅海航運量從十八艘驟減至五艘。

伴隨歐亞商業航運改道，部分非洲港口航運活動提升。非洲與地中海最大貨櫃港、北非摩洛哥的丹吉爾地中海港務局表示，去年吞吐量達一一〇〇萬個標準貨櫃。

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