中國侵門踏戶 美洲國家團結挺巴拿馬

巴拿馬撤銷長江和記實業經營巴拿馬運河港口的合約後，疑似遭到中國報復，美國等6個美洲國家發表聯合聲明，表達對巴拿馬主權的支持，批評中國試圖將海運貿易政治化、侵犯西半球國家主權。（法新社檔案照）

以美國為首的六個美洲國家廿八日發表聯合聲明力挺遭中國「威脅」的巴拿馬，指控中國不滿巴拿馬運河兩端港口經營權被撤而找巴拿馬麻煩，是企圖將海運貿易政治化與侵犯美洲主權；中方廿九日怒駁斥此言「無中生有，顛倒黑白」，並反控美國才將港口問題泛政治化與泛安全化。

美國率玻利維亞、哥斯大黎加、蓋亞那、巴拉圭和千里達及托巴哥發布聯合聲明，指稱正警戒關注中國的針對性經濟壓力，以及近日對懸掛巴拿馬國旗船隻的行動。華府指稱，中國因巴拿馬運河港口營運權爭議，而扣留兩艘懸掛巴國國旗的船隻作為報復。聲明中說，中方行動是「是公然企圖政治化海運貿易，並侵犯我們這個半球（指西半球）的各國的主權」，「巴拿馬是我們海運貿易體系的一大支柱，因而絕不能受到任何不當外來壓力。任何破壞巴拿馬主權的企圖，都是對我們的威脅。」

請繼續往下閱讀...

中國惱怒 反批美造謠抹黑

中國外交部發言人林劍廿九日在例行記者會被問到這份聯合聲明時，指稱有關言論完全是無中生有、顛倒黑白。林劍還指控美國長期霸佔巴拿馬運河、武裝入侵、妄圖將本應永久中立的國際航道巴拿馬運河變成自家水渠、蔑視區域國家主權、將港口問題泛政治化與泛安全化，以及四處造謠抹黑。

這場隔空口水戰肇因於巴拿馬運河爭議。美國總統川普回鍋白宮後多次表明，要拿回中國影響力無所不在的巴拿馬運河的控制權。負責營運該運河在太平洋與大西洋兩端的港口的業者，是香港李嘉誠家族的「長江和記實業」旗下的巴拿馬港口公司；今年一月，巴國法院在美國的壓力下，撤銷已經營這些港口近卅年的PPC的合約。川普當時曾對此大呼勝利，中國則曾揚言會對巴拿馬進行報復。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法