正視美中俄反歐 馬克宏喊團結

法國總統馬克宏訪問希臘時警告，美中俄都堅決反對歐洲，歐洲必須覺醒並團結。（美聯社）

覺醒時刻！ 籲團結強化自主防衛

法國總統馬克宏廿四日在希臘雅典表示，當前國際局勢出現「罕見時刻」，美國、中國與俄羅斯領袖立場皆「堅決反歐」，呼籲歐盟各國正視現實、加強團結，以維護自身利益。

馬克宏與希臘總理米佐塔基斯出席一場座談時指出：「我們不應低估這個特殊時刻—美國總統、俄羅斯總統與中國國家主席的立場，都堅決反對歐洲。現在正是我們覺醒的時候。」

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就算美總統換人 美歐仍緊張

馬克宏指出，美國的「美國優先」並非單一領導人風格，而是長期戰略方向。他提到，美方約在十五年前已將國家利益置於首位，其次才是中國，歐洲並未處於核心位置。他也直言，即使未來美國總統更替，美歐關係的緊張態勢仍可能延續，「我們仍可在部分議題與美國合作，基於共同價值與歷史連結，但這種政策取向恐將持續存在」。他進一步比較川普總統第一任期與當前局勢，指出過去歐洲多認為川普執政只是短暫異常，如今則逐漸意識到，歐洲必須進行結構性調整與回應。

憂北約集體防禦信心動搖

在安全層面，馬克宏對北約的核心機制表達憂慮。他指出，外界對北約第五條「集體防禦條款」的信心出現動搖，這項條款規定成員國遭攻擊時，其他盟國須提供協防。馬克宏直言，相關疑慮「實質上正在削弱聯盟的力量」。川普過去多次質疑是否履行該條款，並批評部分盟國未在對伊朗衝突中提供支持。

批中國嚴重衝擊歐製造業

在經濟方面，馬克宏批評中國產業政策對歐洲構成壓力。他表示，中國正對歐洲製造業造成顯著衝擊，尤其在汽車與工具機產業領域。他指出，僅去年一年，中國競爭已導致德國約廿五萬個工作機會流失，並認為歐洲反應過於遲緩。他同時批評歐盟內部監管過於繁重，反而削弱本土企業競爭力，呼籲應調整政策以因應全球競爭。

馬克宏此行是在出席賽普勒斯歐盟非正式峰會後轉往雅典，並預計與米佐塔基斯簽署更新雙邊安全協議。原協議是在二〇二一年簽署，內容包含共同防禦條款及希臘採購至少卅億歐元法國軍艦。新版協議將延長五年並設自動續約機制，並納入外交、民防及經濟等合作領域。

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