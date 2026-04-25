第3艘美航艦 布希號抵中東

美軍中央司令部宣布，福特號航艦已經抵達中東，使美軍在中東針對伊朗部署的航艦達到三艘。（美聯社檔案照）

有助減輕福特號任務壓力

美國總統川普廿一日宣布無限期延長停火，提供伊朗接受二輪談判及美方提案時間。與此同時，美軍並未停下軍力部署腳步，美軍中央司令部（CENTCOM）廿三日宣布第三艘航空母艦「布希號」抵達中東印度洋的中央司令部責任區域，這也是二〇〇三年伊拉克戰爭以來，美軍在中東地區的最大規模航艦集結。

2003年來美軍最大規模部署

二〇〇九年服役的布希號是美國第十艘及最後一艘尼米茲級航艦，擁有超過八十架艦載戰鬥機。分析家表示，部署布希號能夠減輕「福特號」的任務壓力。福特號已從去年六月部署至今，大幅超出常態情況下七個月左右的任務時間，人員的行動效率將開始受到影響。加上位於伊朗南部阿拉伯海的「林肯號」，三艘航艦規模僅次於二〇〇三年伊拉克戰爆發時，五艘航艦參與對伊拉克震撼攻擊的部署規模。

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以軍準備好 等華府開綠燈

雖然美國暫時按兵不動，以色列國防部長卡茲表示，以色列國防軍（IDF）在攻守兩端皆做好準備，也已經標示出打擊目標，正等待華府「開綠燈」，誓言要將伊朗打回黑暗、石器時代。

伊朗媒體廿四日證實，外交部長阿拉奇當晚啟程，展開訪問巴基斯坦、阿曼與莫斯科的區域行程。目前仍不清楚伊朗代表團是否會與任何美方官員會面。

美國網路新聞媒體Axios廿四日報導，美軍追蹤情報顯示，伊朗本週在荷姆茲海峽埋設更多水雷，促使川普對伊朗的埋雷船下達「殲滅令」。根據專家估計，伊朗先前布雷數少於一百枚。

川普：不動用核武

川普廿四日在真實社群發文，重申自己完全不急於結束伊朗戰爭，「我有的是時間，但伊朗沒有－時鐘正在滴答作響」。他強調，時間並不站在德黑蘭一方，只有在協議內容益於美國、盟友及全世界的情況下才會簽署。川普同日在白宮向媒體否定動用核武的可能性，「任何人都不應被允許使用核武」。被問及國內油價問題，川普坦言，民眾或許得預期油價會上漲一段時間。

伊擴大布雷 美：違反停火

美國戰爭部長赫格塞斯廿四日在五角大廈的記者會上附和川普看法，稱「戰爭不會沒完沒了，……但我們有的是時間」。赫格塞斯警告伊朗加速布雷可能違反停火協議，重申保持海峽暢通不是美國的責任，並再次批評歐洲沒有提供協助。他強調，自川普總統下達封鎖令以來，美軍已攔截了卅四艘船隻。

另據紐約時報報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴至今之所以仍不願公開露面，是因在轟炸時身體受傷程度比外界原先所知嚴重，包括面部嚴重燒傷以致說話困難，以及一條腿正等待裝設義肢，但他在神智上仍能進行溝通並做出決策。報導提到，與美國協商期間，穆吉塔巴與伊朗將領聯繫程度有限，一切通訊都透過親手遞交的密封信函傳遞。

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