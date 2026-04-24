加強掃雷 川普不急於結束伊戰

美國總統川普未經國會授權便對伊朗開戰，民主黨人試圖援引1973年「戰爭權力法」向川普施壓，雖遭共和黨人攔阻，但該法的60天門檻期限將至，屆時恐要求川普收手或尋求國會授權。（法新社檔案照）

稱沒有停火時間壓力 完整的協議才具意義

美國總統川普廿三日在社群媒體發文，下令美國海軍「射殺並擊沉」在荷姆茲海峽布雷的任何伊朗小型船艇，「不准有任何猶豫」。川普表示，美軍掃雷艦正在清理海峽，「我在此命令繼續執行此活動，但強度提高三倍！」稍早川普在專訪中，表明沒有設下伊朗戰爭的結束時程，也沒有停火方面的時間壓力，一度傳出三至五天的時間窗口是假消息。

下令美軍「射殺並擊沉」布雷小型船艇

在最新發文中，川普還提到伊朗正經歷極大困難，無法確定誰是他們的領袖。他說，伊朗內部正出現「鷹派」與一點都不溫和但正獲得尊重的「溫和派」之間的內鬥，「簡直瘋狂！」他強調，美國完全掌控荷姆茲海峽，它被「緊密封鎖」，直到伊朗能夠達成協議為止。

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川普廿二日在福斯新聞節目的專訪提到，因為十一月期中選舉的緣故，外界斷定政府想要結束戰爭，但這看法並不正確，華府要的是「為美國人達成良好協議」。川普誓言持續攔截進出伊朗港口的船隻，認為比起轟炸，封鎖行動使伊朗感到更加畏懼，要求德黑蘭給出內部立場一致的提案重啟協商。

伊總統發文希望對話和協議解決問題

目前尚無美伊二輪談判重啟跡象。伊朗總統裴澤斯基安廿二日發文，稱德黑蘭始終歡迎透過對話和協議解決問題，但「打破承諾，進行封鎖及威脅是真誠協商的主要障礙」；伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫表示，只有停止海上封鎖和挾持全球經濟，以及以色列中止所有戰場前線的條件下，完整的停火協議才具意義，「這類公然打破停火協議的行徑，不可能使荷姆茲海峽重新開放」。

白宮新聞秘書李威特受訪時談到，川普不急於達成與伊朗的和平協議，「對總統來說，重要的是對方交出濃縮鈾」、「現在我們等著接收來自伊朗政權的回應」。據白宮宣稱，港口封鎖掐緊伊朗石油出口，每日損失達到五億美元。李威特強調，海上封鎖是當前對伊朗握有經濟籌碼的關鍵，「我們正壓制他們的主要收益來源」。

美國共和黨參議員葛蘭姆指出，對伊朗的港口封鎖可能很快演變為世界範圍，華盛頓將著手嘗試在全球水域扣押更多運載石油的船隻。

美軍在亞洲水域至少攔截三艘伊朗油輪

據路透報導，美軍在亞洲水域至少攔截三艘伊朗油輪，導引其駛離鄰近印度、馬來西亞和斯里蘭卡的海域。美軍中央司令部廿二日宣布，美軍迄今已要求超過卅艘船隻轉向或折返。

川普廿一日宣布無限期延長停火後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）押送懸掛利比亞旗幟及巴拿馬旗幟的船隻至伊朗海岸，指控兩艘船隻未經授權行動且竄改導航系統。李威特對此表示，由於德黑蘭扣押的兩艘船隻非屬美國或以色列，因此不算違反停火協議。

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