日自衛隊戰車砲彈膛炸 3死1重傷

日本陸上自衛隊21日在大分縣由布市的日出生台演習場進行射擊訓練時，發生砲彈膛炸意外，造成3名隊員死亡、1人重傷。（路透）

日本陸上自衛隊廿一日在進行戰車射擊訓練時，發生砲彈在砲管內爆裂的膛炸事故，造成三名隊員死亡、一人重傷。陸上幕長荒井正芳已下令中止10式戰車的射擊訓練，以及使用相同砲彈的90式戰車訓練，並將儘速查明原因。

10式、90式戰車射擊訓練喊停

陸自玖珠駐屯地的西部方面戰車隊，廿一日上午約八時四十分在大分縣由布市的日出生台演習場進行射擊訓練，結果發生砲彈膛炸意外，造成戰車內四名隊員傷亡。陸自表示，死傷的四人均隸屬於西部方面戰車隊第二中隊，當時分別擔任負責指揮的「戰車長」、負責發射砲彈的「砲手」、確認砲彈是否正確發射的「安全人員」，及負責駕駛戰車的「操縱手」。

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西部方面戰車隊於二〇一八年因第四與第八戰車大隊裁撤而新編成立，配備最新型的10式戰車。10式戰車是繼61式、74式、90式之後的第四代國產主力戰車，也是最新型戰車；由於在二〇一〇年度正式採用，因此命名為10式戰車。

10式戰車每台造價約二十億圓（約新台幣四億元），重約四十四噸，全長約九．五公尺、寬約三．二公尺、高約二．三公尺，搭載水冷四行程八氣缸柴油引擎，輸出一二〇〇馬力，最高時速約七十公里。10式戰車可一邊蛇行行駛，一邊精準射擊命中目標，過去在富士綜合火力演習的表現備受矚目。

讀賣新聞報導，陸自過去也曾發生訓練事故。二〇一七年六月，在北海道千歲市的北海道大演習場千歲・惠庭地區，發生90式戰車於訓練中翻覆，造成隊員被壓在車下死亡。二〇二四年五月，在山梨縣北富士演習場進行手榴彈投擲訓練時發生爆炸，隊員遭碎片擊中致死。

另外，日出生台演習場去年八月也因落雷意外，造成兩名隊員因觸電身亡。

對於這起訓練事故，日本首相高市早苗和防衛大臣小泉進次郎均表示極為遺憾與悲痛。矢言將查明原因以確保安全。

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