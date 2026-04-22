日本鬆綁武器出口 可售17國

日本修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，實質開放武器出口。澳洲已計畫採購11艘改良型「最上級」巡防艦。圖為「最上級」巡防艦「三隈號」。 （法新社檔案照）

撤銷「五類型」限制 強化印太安全供應鏈布局

長期嚴格限制武器出口的日本防衛產業政策，出現重大突破！日本政府廿一日修訂「防衛裝備移轉三原則」與運用方針，撤銷原本僅限於救難與運輸等用途的「五類型」限制，等於實質開放武器出口。出口對象限定為與日本簽署「裝備與技術移轉協定」的國家，目前包括歐美與印太國家已達十七國，未來還會繼續增加。

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高市兌現承諾 突破安倍未竟限制

撤銷「五類型」限制是自民黨去年與日本維新會共組聯合政府時的重要協議之一。高市早苗就任日本首相在廿一日屆滿半年，她不但履行了對執政盟友的承諾，也達成前首相安倍晉三任內無法突破的限制。

高市在社群平台X發文表示，當前沒有任何國家能僅憑自身維護和平與安全，在防衛裝備方面，也需要互相支援的夥伴國，她強調將「戰略性推動」出口，同時也重申「做為和平國家的基本理念並未改變」。

日本政府過去將防衛裝備出口用途限制於救難、運輸、警戒、監視與掃雷等「五類型」，原則上禁止具殺傷力的成品出口。護衛艦與戰機等則需藉由與外國共同開發生產的例外方式才能出口，對企業開拓市場構成限制。

出口避交戰國 盟友需求可破例

「五類型」撤銷後，自衛隊法所定義的「武器」可出口，但須經首相出席的「國家安全保障會議」（NSC）四大臣會議審查。出口對象限定為已簽署裝備與技術移轉協定的國家，原則上不得出口至戰爭當事國，但若為同盟或志同道合國家有需求等「特殊情況」，仍保留例外空間。

此外，若是與他國共同開發的武器，經判定符合日本安全需求，也可出口至第三國。不過，日本與英國、義大利共同開發的新世代戰機「全球作戰空中計畫」（GCAP），則仍禁止輸出至交戰國家，以避免先進技術影響戰局。

目前與日本簽署「防衛裝備品・技術轉移協定」的國家，包括美國、英國、澳洲、印度、菲律賓、法國、德國、馬來西亞、義大利、印尼、越南、泰國、瑞典、新加坡、阿拉伯聯合大公國、蒙古、孟加拉共十七國，而加拿大已簽署但尚未生效，西班牙和芬蘭則在談判中。

這份名單顯示，日本在推動防衛裝備與技術轉移上的國際合作版圖，已逐步成形，並明確朝「同志國供應鏈」方向邁進。除了歐美傳統安全夥伴，還有菲律賓、越南、印尼等東南亞國家，反映日本在印太地區強化安全合作與供應鏈重組的戰略布局。

撤銷「五類型」不只是政策鬆綁，而是日本整體安全保障思維的轉變。解除限制後，日本將可與同盟國、志同道合國家共享或共同運用防衛裝備，使各國軍隊的系統更容易整合，大幅提升實際作戰時的協同能力，而透過武器出口建立供應連結，有助於整體持久作戰能力。

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